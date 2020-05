CucChallenge. Ciężarna Barbara Kurdej-Szatan odpowiada na krytykę filmiku gwiazd o przemocy. "Jednak jest to dość hardcorowe"

Instagram obiegł właśnie krótki filmik z #CucChallenge, w którym wzięły udział polskie gwiazdy, m.in. Barbara Kurdej Szatan, Marcelina Zawadzka, Julia Wieniawa, Rafał Maślak i Adam Zdrójkowski. Wideo w "zabawny" sposób pokazuje temat przemocy domowej. Rafał Maślak atakuje swojego przeciwnika patelnią, Barbara Kurdej-Szatan używa okrągłego brzucha, Maciej Dowbor kija baseballowego, a Julia Wienia uderza pięścią. Sposób montażu i gra gwiazd spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak wiele osób skrytykowało całą ideę.

Przemoc to nie zabawa, a pokazanie jej w taki sposób podczas 'nudy' jest poniżej poziomu.

Niee, to nie jest świetna robota. Temat jest poważny, a na tym filmie widać wyraźnie, że osoby które w nim wystąpiły robią sobie jaja, i traktują granie w tym czymś jak udział w jakieś słabej komedii.

Ciężarna aktorka postanowiła odpowiedzieć na jeden z nieprzychylnych komentarzy.

tylko ... właśnie. To jest pomysł wzięty ze Stanów, zabawa tiktokowa, zabawa montażem niczym filmy akcji. I tyle. Natomiast niektóre osoby biorące udział bały się, że jednak jest to dość hardcorowe i zasugerowały, aby jednak dodać info apropos walki z przemocą ... więc - dodaliśmy. Ale sam filmik był jedynie zabawą filmową i zabawą montażem. Jak wszystko co również zawierają filmy czy inne produkcje.