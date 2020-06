"Czarne lustro". Twórcy zapowiadają 6. sezon "Black Mirror"? Plakat serialu wskazuje: Żyjemy w "Czarnym lustrze"

"Czarne lustro" będzie miało nowe odcinki? W Hiszpanii powstała "reklama" nowego sezonu serialu Netflixa "Black Mirror". Nawiązano w niej do rzeczywistości, z jaką przyszło nam się zmierzyć.

"Czarne lustro" na ulicach Hiszpanii

W Hiszpanii pojawiła się reklama nowego sezonu serialu "Czarne lustro". Przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Okazuje się bowiem, że to hiszpańscy studenci porozwieszali na przystankach autobusowych plakaty będące jednocześnie lustrami. Ich przekaz jest następujący: Żyjemy w "Czarnym lustrze". Ma to nawiązywać do rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.

Wszystko kręci się wokół pandemii koronawirusa, która trwa nieprzerwanie od trzech miesięcy. Wydźwięk plakatu jest jednoznaczny - serialowa fikcja zmieszała się z tym, co rzeczywiste. "Szósty sezon. Teraz. Na żywo. Wszędzie*" - czytamy na plakacie.

Warto jednak zauważyć, że twórcy "Black Mirror" nie rozpoczęli prac nad 6. sezonem serialu. - Nie sądzę, żeby w tym momencie ktoś był w stanie oglądać serial o rozpadzie społeczeństw. Dlatego nie pracuję nad niczym związanym z takimi tematami. Obecnie chętniej wracam do nabytych dawniej umiejętności tworzenia komiksów, dlatego piszę scenariusze, które mają mnie samego rozśmieszać - mówi Charlie Brooker.

