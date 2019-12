"Cztery wesela" od 2 stycznia w Polsacie! Jak będzie wyglądała rywalizacja panien młodych w nowym show?

W oczekiwaniu na wiosenną ramówkę Telewizja Polsat przygotowała dla swoich widzów niespodziankę. W styczniu 2020 r. pokaże program "Cztery wesela", w którym cztery panny młode rywalizują pomiędzy sobą o nagrodę pieniężną i tytuł najlepszej uroczystości weselnej.

"Cztery wesela" od 2.02.2020, w czwartki o godz. 20:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

Po raz pierwszy w polskiej telewizji do rywalizacji między sobą staną… panny młode! Przed ołtarzem piękne, niewinne i dystyngowane pokażą, na co je naprawdę stać, gdy w grę wchodzi ocena ich własnego wesela! Kąśliwe komentarze, nieoczekiwane zwroty akcji pomimo dopiętych na ostatni guzik przygotowań, oryginalne i niebanalne pomysły weselne, a przede wszystkim prawdziwe emocje widoczne w każdej sekundzie. Czy to sprawi, że Polacy pokochają ten program?

W każdym z 8 odcinków "Czterech wesel" pojawią się 4 panny młode. To wyjątkowe kobiety, mające swój styl i konkretną wizję dotyczącą ślubu. Każda jest przekonana, że to jej wesele będzie jak z bajki. Ale czy na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem? Jeden z najważniejszych dni w ich życiu będą bacznie obserwować pozostałe 3 panny młode. Jako jurorki zwrócą uwagę na rozmaite detale, aby na koniec oceniać każde z wesel w czterech kategoriach: "suknia ślubna", "miejsce i wystrój", "menu", "wrażenia ogólne". Wygrywa ta, która zgromadzi największą liczbę punktów. Nagrodą w programie jest 25 tysięcy złotych.

"Cztery wesela" to program oparty na brytyjskim formacie "Four Weddings", wyprodukowanym przez ITV Studios, licencjodawcę m.in. show "Love Island. Wyspa miłości". Do tej pory program okazał się sukcesem we Włoszech, USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Finlandia, Rumunii i Francji. Producentem wersji polskiej jest Jake Vision Production.