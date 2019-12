"Cztery wesela". Poznaj uczestniczki nowego programu Polsatu. Która z nich zorganizuje wesele jak z bajki?

Surowy minimalizm czy z pompą i po królewsku? Na jakich weselach najlepiej bawią się Polacy? I czy można przypaść do gustu każdemu z zaproszonych gości? Już w styczniu startuje nowy program telewizji Polsat pt. "Cztery wesela". Poznajcie jego uczestniczki - która z nich zorganizuje wesele jak z bajki?

Cztery kobiety, cztery różne charaktery, temperamenty, style i upodobania – łączy je jeden cel. Ich wesele musi być perfekcyjne – bo dzięki temu zwyciężą najnowszy program Polsatu "Cztery wesela" i zgarną główną nagrodę, czyli 25 tys. złotych.

Aneta przyznaje, że z Damianem zakochali się od pierwszego… pocałunku. Wyjątkowość jej wesela podkreśli nawiązanie do tradycji – z racji pochodzenia Anety goście będą bawić się zgodnie z obyczajami panującymi na Kaszubach.

Sylwia to Ślązaczka z krwi i kości, która lubi rządzić w domu. Podczas swojego ślubu stawia na luz i dobrą zabawę. Ojcem chrzestnym związku Soni jest sam… Freddie Mercury. Poznała przyszłego męża przed koncertem zespołu Queen. Aby uczcić ten fakt, motywem przewodnim jej wesela będzie popularny zespół z Wielkiej Brytanii. Kasia to oaza spokoju, która w życiu stawia na prostotę i minimalizm. I takie też będzie jej wesele – z naciskiem na polskie tradycje.

"Cztery wesela" to program oparty na brytyjskim formacie „Four Weddings”, wyprodukowanym przez ITV Studios, licencjodawcę m.in. show „Love Island. Wyspa miłości”. Do tej pory program okazał się sukcesem we Włoszech, USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Finlandia, Rumunii i Francji. Producentem wersji polskiej jest Jake Vision Production.

W każdym z 8 odcinków "Czterech wesel" pojawią się 4 panny młode. To wyjątkowe kobiety, mające swój styl i konkretną wizję dotyczącą ślubu. Każda jest przekonana, że to jej wesele będzie jak z bajki. Ale czy na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem? Jeden z najważniejszych dni w ich życiu będą bacznie obserwować pozostałe 3 panny młode. Jako jurorki zwrócą uwagę na rozmaite detale, aby na koniec oceniać każde z wesel w czterech kategoriach: „suknia ślubna”, „miejsce i wystrój”, „menu”, „wrażenia ogólne”. Wygrywa ta, która zgromadzi największą liczbę punktów. Nagrodą w programie jest 25 tysięcy złotych.