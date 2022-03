"Dalgliesh" odcinek 3. W londyńskim kościele zostają znalezione dwa ciała

„Dalgliesh” to nowy serial kryminalny, który możecie oglądać na kanale Epic Drama. Produkcję polecamy osobom, które kochają sekrety, tajemnice i nieoczywiste rozwiązania. To serial dla fanów Poirota i Sherlocka Holmesa! Co wydarzy się w trzecim odcinku serialu?

"Dalgliesh" odcinek 3, dzisiaj, 24.03.2022 o godz. 21:30 - oglądaj na kanale Epic Drama - sprawdź program TV W londyńskim kościele zostają znalezione dwa ciała z poderżniętymi gardłami. Jedną z ofiar jest bezdomny, drugą - arystokrata i poseł. Dalgliesh jest zmuszony sięgnąć pamięcią do osobistych doświadczeń, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy. W poprzednim odcinku: Dalgliesh przyjeżdża do Dorset odwiedzić przyjaciela. Na miejscu okazuje się jednak, że mężczyzna właśnie zmarł. Wkrótce dochodzi do kolejnych zgonów, a detektyw jest przekonany, że są one ze sobą powiązane. O serialu Akcja serialu toczy się w latach 70. XX wieku. Adam Dalgliesh zwany też inspektorem Dalglieshem jest jednocześnie poetą i detektywem. Podróżuje przepięknym Jaguarem i rozwiązuje tajemnicze sprawy kryminalne. W głównej roli możemy podziwiać brytyjskiego aktora Bertiego Carvela, który niedawno pojawił się m.in. w filmie „Tragedia Makbeta" w reżyserii Joela Coena. „Dalgliesh" jako książkowa seria kryminalna była wydawana przez kilka dekad, od 1962 do 2008 roku! Dlatego ekranizacja części z niesamowitych historii z pewnością spodoba się fanom Sherlocka Holmesa czy Poirota. Mamy dla Was małą radę - podczas oglądania serialu warto zwracać uwagę na detale, gdyż na ekranie ukryto mnóstwo niespodzianek! Zobacz galerię Co się wydarzy? Seria kryminalna składa się z trzech poważnych morderstw. W pierwszym odcinku Dalgliesh zostaje wezwany do szkoły dla pielęgniarek Nightingale House po dramatycznym morderstwie jednej ze studentek. Adam Dalgliesh, z pomocą nieco nierozgarniętego i bardzo czułego na kobiece wdzięki policjanta, odkrywa, że podejrzani mają za sobą makabryczną przeszłość. Drugi odcinek „Dalgliesh" przenosi nas na wybrzeże Dorset. Miejsce zbrodni to tym razem malowniczy klif oraz dziwny dom dla niepełnosprawnych. W trakcie wizyty, Dalgliesh wspomina zmarłą żonę. Jest zmuszony także zmierzyć się ze stratą bliskiego przyjaciela. Trzeci epizod to podwójne morderstwo w kościele St Matthews w Paddington. Dalgliesh, aby rozwikłać tajemnicze zbrodnie, będzie musiał sięgnąć po wstydliwe i niebezpieczne rodzinne tajemnice.