"Dance, Dance, Dance 2". Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska podziękowali jurorom za... krytyczne opinie! Nie powinni odpaść?

Jako druga para z "Dance, Dance, Dance2" odpadli Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Uczestnicy są powoli zmęczeni i tracą motywację. Potrafią jednak walczyć o swoje z jurorami! Kto musiał pożegnać się z programem? Sprawdź, co wydarzyło się w programie!

Małgosia i Olek odpadli z "Dance, Dance, Dance 2"

Za nami kolejne eliminacje w drugiej edycji "Dance, Dance, Dance". Najmniejszą liczbę punktów za występ w duecie oraz solówkę zgromadzili prowadzący poranny program "Pytanie na śniadanie". Po ogłoszeniu wyników Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora podziękowali jurorom nie tylko za pochlebne opinie na temat ich występów, ale także za słowa krytyki.

Coraz większa presja, przełamywanie barier i kłótnie z jury! Która para odpadła z programu?Zobacz więcej

- Super było usłyszeć od was te wszystkie uwagi. One są bardzo motywujące, bo nie chodzi tutaj wyłącznie o taniec. Dodaliście nam tyle wiary w siebie. Bardzo dobre było też to, jak nas zrugaliście czasami. To jest potrzebne, żeby człowiek się otrząsnął i szedł dalej. Spinamy pośladki i nie zatrzymujemy się - podziękował Aleksander Sikora.

- Dziękujemy jury za wszystkie słodkie, ale też i gorzkie słowa, bo one nas wiele nauczyły. Nie tylko w tym programie. Zostaną też w życiu. Wydaje się, że to jest zabawa, ale każde wasze słowo do nas trafia. Dziękujemy wam za to bardzo - dodała Małgorzata Tomaszewska.

Przypomnijmy, że po zatańczeniu wspólnej choreografii do utworu "It’s Gonna Be Me" z repertuaru *NSync Tomaszewska i Sikora otrzymali 13,5 punktu. Świetny solowy występ Aleksandra Sikory do przeboju Lou Begi "Mambo Nr. 5" jury oceniło na 23 punkty. Niestety punktacja nie była wystarczjąca, aby zostać w programie. Żegnając się z publicznością i widzami duet przeznaczył 10 000 zł na rzecz Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zamieszkają razem?! Jak wyglądają ich zbliżenia w tańcu?Zobacz więcej