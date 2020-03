"Dance, Dance, Dance 2". Anna Karczmarczyk porównuje program TVP2 do "Tańca z gwiazdami". Dzięki Mateuszowi Łapce teraz też wygra?

Anna Karczmarczyk ma już za sobą jedno zwycięstwo w tanecznym programie telewizyjnym. Teraz także razem z Mateuszem Łapką zbierają świetne recenzje swojego tańca. Jaka jest różnica między "Tańcem z gwiazdami" a "Dance, Dance, Dance"?

Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka wyrastają na faworytów 2. edycji "Dance, Dance, Dance". Ich tańce - zarówno w duecie, jak i solówki - są wysoko oceniane przez jurorów i nie ulega wątpliwości, że to właśnie ta para ma spore szanse na zwycięstwo. Zwłaszcza, że Ania wie, jak wygrywać taneczne programy telewizyjne.

Wiosną 2016 roku, Anna Karczmarczyk wystąpiła w 5. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Jej partnerem był Jacek Jeschke, z którym dotarła do finału i zdobyła Kryształową Kulę. Tak jak wtedy, także teraz aktorka pokazuje, że taniec ma we krwi. Wskazuje jednak, że występy w "Dance, Dance, Dance" różnią się od tych z "Tańca z gwiazdami".

- Jeżeli tańczysz we dwójkę, zawsze masz wsparcie - poskreśla. - Jeżeli ty masz zaćmę i nie wiesz co się dzieje, gdzie jesteś i o co chodzi, to masz tę drugą osobę, która zawsze wie lepiej, ma ogromne doświadczenie i jest w stanie sprawić, że wszystko wygląda tak, jak powinno (...) Jeżeli jesteś sama na scenie - wszystko zależy tylko od ciebie - dodaje. Co jeszcze o swoim udziale w show TVP2 powiedzieli nam Ania i Mateusz? Zobacz wideo!

