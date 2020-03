"Dance, Dance, Dance 2". Anna Mucha i Kasia Stankiewicz mają konflikt? W programie znowu dojdzie między nimi do starcia!

Nie milkną echa premierowego odcinka 2. edycji "Dance, Dance, Dance", w którym to doszło do ostrej wymiany zdań między Anną Muchą a Kasią Stankiewicz. Jak donosi jeden z portali plotkarskich, w dalszej części programu między jurorką a uczestniczką nadal będzie iskrzyć! Co się wydarzy?

Druga edycja "Dance, Dance, Dance" wystartowała z hukiem. Premierowy odcinek tanecznego programu TVP odbił się szerokim echem w sieci i to nie tylko za sprawą występów uczestników. Głośno było też o nowej jurorce show — Annie Musze, która zajęła miejsce Ewy Chodakowskiej. Aktorka już w 1. odcinku "Dance, Dance, Dance 2" udowodniła, że wobec tańczących gwiazd będzie bezkompromisowa. Przekonała się już o tym dobitnie Kasia Stankiewicz, która w "Dance, Dance, Dance" tańczy z siostrą Anią. Po ich występie do piosenki "Can't Stop the Feeling" Justina Timberlake'a Mucha bez ogródek zapytała wokalistkę, czy jest mimozą bez temperamentu, czy jednak zadziorem. Mocne słowa Muchy nie spodobały się niektórym widzom, którzy po premierze programu skrytykowali jej zachowanie w sieci. Wygląda jednak na to, że konflikt między Anną Muchą a Kasią Stankiewicz w kolejnych odcinkach "Dance, Dance, Dance" będzie przybierał na sile. Jak donosi serwis Plotek, wkrótce znowu dojdzie między nimi do starcia. Między Anką a Kaśką iskrzy. Podczas nagrań jednego z kolejnych odcinków znów doszło do starcia. Mucha skomentowała jej występ słowami „tańczysz tak, jak ja śpiewam" i demonstracyjnie zaczęła fałszować „Orła Cień". Być może liczyła na pyskówkę, ale Stankiewicz odpowiedziała, że „nie chce się zniżać do jej poziomu" i po prostu zeszła ze sceny – informuje Plotek. Czy między Anną Muchą i Kasią Stankiewicz nadal będzie iskrzyć? Przekonamy się o tym już niebawem!