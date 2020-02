"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 1. Kasia Stankiewicz prowokuje Annę Muchę: Śmiało możesz sobie poużywać

Wszystko wskazuje na to, że druga edycja tanecznego show TVP2 będzie obfitowała w wiele emocjonujących momentów. Będzie dochodziło do konfrontacji nie tylko między tańczącymi gwiazdami ale także pomiędzy uczestnikami i jurorami.

W sobotę zobaczymy pierwszy odcinek drugiej serii „Dance Dance Dance”, w której wystąpi m.in. Katarzyna Stankiewicz z siostrą Anną. Już teraz w naszym materiale wideo możecie zobaczyć fragment opinii Anny Muchy na temat występu wokalistki. Jedno pytanie jurorki skierowane do Katarzyny Stankiewicz wywołało dyskusję, której nikt się nie spodziewał…

– Chciałabym wiedzieć po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty - oceniła solowy występ Kasi jurorka „Dance Dance Dance”.

– Lubię to, co z moim ciałem robi taniec oraz mam do siebie potężny dystans i lubię śmiać się z siebie. Od tańca nie zależy moje życie. Wkładam w to strasznie dużo pracy ale nie jestem w stanie pokonać pewnych rzeczy więc śmiało możesz sobie poużywać - skwitowała Katarzyna Stankiewicz.

Przypomnijmy, że Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska, którzy biorą udział w show, także zdobyli się na odwagę, aby skomentować oceny jurorów w pierwszym odcinku.

– Parę uwag było bolesnych - wyznał Aleksander Sikora.

– Muszę przyznać szczerze, że oceny mnie zdemotywowały - mówiła prezenterka „Pytania na Śniadanie”.

Jak widać uczestnicy drugiej edycji nie boją się wyrażać swoich opinii na temat wypowiedzi Anny Muchy, Idy Nowakowskiej i Roberta Kupisza. Co jeszcze wydarzy się w pierwszym odcinku? Jak z odwzorowaniem choreografii z legendarnych wideoklipów poradzą sobie uczestnicy „Dance Dance Dance”?