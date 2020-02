"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 1. Zachwycający Rafał Mroczek i mająca problemy Kasia Stankiewicz. Ktoś odpadł w 1. odcinku?

Czas rozpocząć 2. edycję programu "Dance, Dance, Dance"! Taneczne show TVP2 w pierwszym sezonie dostarczało nam ogromu emocji, więc i tym razem będzie się działo! Sprawdźcie, kto najlepiej zaprezentował się w 1. odcinku "Dance, Dance, Dance 2"!

"Dance, Dance, Dance" 2. sezon czas start! Tę edycją razem prowadzą Tomasz Kammel oraz Tamara Gonzalez Perea, a ze skomplikowane układy choreograficzne ocenią Ida Nowakowska, Robert Kupisz oraz Anna Mucha.

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się Krzysztof i Rafał Jonkisz. Panowie odtworzyli choreografię z teledysku NSYNC - "Tearin' Up My Heart". Jesteście młodzi, giętcy, gibcy, żeby was to nie zgubiło - skomentowała występ braci Anna Mucha. Daliście z siebie wszystko. Wciągnęliście w ten świat, ale jeżeli chodzi o taneczne rzeczy, to chociaż jesteście braćmi, to poruszacie się zupełnie inaczej* - dodała Ida Nowakowska. Wynik pary to 19 punktów.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zmierzyli się z układem z teledysku do piosenki "Love Is in the Air". Czułem się jak na studniówce. To był bardziej polonez niż tańce latynoamerykańskie, ale było to uczciwe - powiedział Robert Kupisz. Czuję się trochę oszukana. Olek, mam wrażenie, że chowasz się za ironią, dowcipem, to zabudowanie stresu, opanowania. Oczekuję od was większego zaangażowania na scenie - dodała Anna Mucha. Wynik pary to 15 punktów.

Kasia Stankiewicz prowokuje Annę Muchę: Śmiało możesz sobie poużywaćZobacz więcej

Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, którzy przyjaźnią się od czasów egzaminów do warszawskiej Akademii Teatralnej, musieli zatańczyć do piosenki "Say my name". Ogromne wyzwanie! To było super. Ania, jesteś niesamowicie gorącą dziewczyną, ale też świetną tancerką. Wszystko tutaj była dokładne i zrobione z dyscypliną - powiedziała Ida Nowakowska. Aniu, kompletnie mnie powaliłaś - dodała Anna Mucha. Wynik pary to 21,5 punktów.

Fit Lovers zmierzyli się z układem z teledysku Cheryl Cole - "Parachute". Strach, strach, strach i przerażenie, to poczułam, gdy zobaczyłam z czym musicie się zmierzyć. Udało wam się połowicznie - skomentowała występ Anna Mucha. To jeden z moich ulubionych teledysków! Było to technicznie strasznie trudne, tancerze ćwiczą to latami, więc nie przejmujcie się - dodała Ida Nowakowska. 19 punktów to wynik pary!

Kasia Stankiewicz i jej siostra Ania zatańczyły "Can't Stop the Feeling" Justina Timberlake'a. Kasiu, jesteś w showbiznesie od kilku lat, i zastanawiałam się czy jesteś mimozą bez temperamentu czy jesteś zadziorem. Oby to drugie - powiedziała Anna Mucha. Mogłyście się bardziej pobawić na początku. A później Kasiu zapominałaś choreografii - dodała Ida Nowakowska. Wynik sióstr to 14,5 punktów.

Olśniewające siostry Stankiewicz i radośni FitLoversi, czyli uczestnicy na konferencji ramówkowej TVPZobacz więcej

Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański zmierzyli się z choreografią z teledysk do piosenki "Human", chociaż... w teledysku żadnej choreografii nie ma. To dopiero wyzwanie! Wielkie brawa, szacun - powiedziała Anna Mucha. To było bardzo męskie tańczenie. Trzymam za was kciuki i będę was obserwować - dodał Robert Kupisz. Wynik pary to 22 punkty.

Występy solowe

Mateusz z Fit Lovers musiał zmierzyć się z układem z teledysku Ricky'ego Martina - "She Bangs". Masz pamięć ciała, ale chciałabym, żeby to wszystko nie było siłowe - powiedziała Anna Mucha. Przydałoby się więcej pracy bioder - dodał Robert Kupisz. Mateusz zgarnął za ten taniec 18 punktów.

Rafał Jonkisz zatańczył choreografię z numeru "Cream" Prince'a. Nie bój się grać roli, nikt nie będzie cię za to osądzał - powiedziała Ida Nowakowska. Trochę mi tego Prince'a tutaj zabrakło. Nie bój się dotyku, złapania, scena ci na to pozwala - dodała Anna Mucha. Wynik to 19,5 punktów.

Anna Karczmarczyk zmierzyła się z układem z teledysku Christina Aguilera - "Ain't No Other Man". Popracuj nas większą wyrazistością jeżeli chodzi o ruch - skomentował występ Robert Kupisz. Podoba mi się to, że nie masz kompleksów, tylko idziesz po swoje - skomentowała Anna Mucha. Ania zdobyła 21 punktów.

Szykuje się wojna jurorek? Anna Mucha i Ida Nowakowska nie dogadają się w show?Zobacz więcej

Aleksander Sikora musiał zatańczyć układ z... "Despacito"! Z takiego uroczego, pociesznego kolesia zamieniłeś się w takiego latino poważnego faceta, mega! - skomentowała Anna Mucha. Kroki były w punkt - dodała Ida Nowakowska. Wynik Olka to 19,5 punktów.

Kasia Stankiewicz zatańczyła do piosenki "Flashdance.. What a feeling". Kasia, ja bym chciała wiedzieć, po co ty jesteś w tym programie. Nie mam poczucia, że jesteś w tym momencie zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty. Ja chcę więcej od ciebie - skomentowała występ Anna Mucha. Nie poddawaj się, jest w tobie potencjał - skontrował Robert Kupisz. Wynik to 13 punktów.

Rafał Mroczek na koniec wziął na warsztat choreografię z numeru "24K Magic" Bruno Marsa. Zrobiłeś tu na[prawdę dobrą robotę. Było rytmicznie - skomentował Robert Kupisz. Wynik Rafała to 25,5 punktów!

W tym odcinku nikt nie odpadł z programu "Dance, Dance, Dance"!