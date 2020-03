"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 2. Anna Mucha śpiewa "Ona tańczy dla mnie", a Kasia Stankiewicz odpłaca się złośliwością!

Anna Mucha nie przebierała w słowach oceniając występy Kasi Stankiewicz w 1. odcinku nowej edycji "Dance, Dance, Dance". Teraz zaśpiewa dla wokalistki! Czy żałuje swoich słów z poprzedniego odcinka?

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 2. w piątek, 6.03.2020 o godz. 20:00 w TVP2! - sprawdź program tv

W 2. odicnku widzowie po raz kolejny będą mogli śledzić zmagania uczestników drugiej edycji show "Dance, Dance, Dance". Choreografie ze znanych na całym świecie wideoklipów zaprezentuje sześć duetów, a wśród nich Katarzyna i Anna Stankiewicz, które w pierwszym odcinku zdobyły najmniejszą liczbę punktów.

Anna Mucha i Kasia Stankiewicz mają konflikt? W programie znowu dojdzie między nimi do starcia!Zobacz więcej

Podczas oceny pierwszego występu Anna Mucha stwierdziła, że Katarzyna Stankiewicz zbyt mocno dystansuje się do programu przez co nie prezentuje tanecznych umiejętności na takim poziomie jakby mogła. W drugim odcinku jurorka wróci do wydarzeń sprzed tygodnia.

- Kaśka, przynajmniej dwa bezsenne wieczory spędziłam po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu… Pomyślałem sobie, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia, czy to fizyczne, psychiczne, czy jakiekolwiek - zacznie ocenę występu sióstr Stankiewicz Anna Mucha. - Pomyślałam sobie, że ty tańczysz tak, jak ja śpiewam - doda po chwili, po czym wstanie i zaśpiewa fragment utworu "Ona tańczy dla mnie" zespołu Weekend.

Anna Mucha faworyzuje Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego?! Internauci krytykują nową jurorkę!Zobacz więcej

Po prezentacji wokalnych umiejętności Anna Mucha poprosi Katarzynę Stankiewicz o ocenę jej występu. - Pozwólcie, że ja tego nie ocenię - zakomunikuje wokalistka zespołu Varius Manx. Przypomnijmy, że drugą parą z najmniejszą liczbą punktów są Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Czy to jeden z tych duetów opuści program? Wszystko wskazuje na to, że w drugim odcinku "Dance, Dance, Dance" zrobi się bardzo gorąco.