"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 2. Kasia Stankiewicz mocno wkurzyła Annę Muchę i odpadła z siostrą z programu! Co się stało?

Za nami 2. odcinek 2. edycji "Dance, Dance, Dance", w którym musiała już odpaść pierwsza para. Na scenie dużo się wydarzyło, a przy stole jurorskim trwała gorąca dyskusja na temat występów wszystkich uczestników. Sprawdź, co wydarzyło się w programie.

Drugi odcinek nowej edycji tanecznego show "Dance, Dance, Dance" rozpoczął się od występu Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego, którzy zatańczyli dziś choreografię z teledysku "Scream". Jak ich występ w stylu Michaela Jacksona i Janet Jackson ocenili jurorzy? -Widziałam, że wam się sytuacja trochę rozjechała. Przykro mi - oceniła Anna Mucha. -Rytm był bardzo monotonny - dodał Robert Kupisz. Aktorski duet zdobył 17 punktów.

Następnie na scenie pojawili się Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, którzy odtworzyli choreografię z "Somebody That I Used to Know". -Emocje w tej choreografii są najważniejsze. Moim zdaniem było to przepięknie pokazane. Natomiast Mateusz widać, że lepiej czujesz się w hip hopie - oceniła Ida Nowakowska. -Mateusz jesteś wymiataczem, ale to co robi Anka... chapeau bas - oceniła Anna Mucha. Zadowolony z ich występu był też Robert Kupisz. Para zdobyła 23 punkty.

Rafał i Krzysztof Jonkisz dali akrobatyczny popis w rytm "You Should Be Dancing". Anna Mucha była zachwycona ich występem. -Jestem wielka fanką waszego bioderka! - przyznała z uśmiechem jurorka. Podczas ich występu doskonale bawił się też Robert Kupisz. -Była klasa - pochwaliła również chłopaków Ida Nowakowska. Jury przyznało braciom 21,5 punktów.

Kolejni byli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz. Fit Loversi zatańczyli do "Slave To The Music" Jamesa Morrisona. -Było bardzo gorąco i bardzo dziko. Weszliście w ten klimat - skomplementował ich Robert Kupisz. Bardzo trudną choreografię i flow Pameli pochwaliła również Ida Nowakowska. Wynik pary to 22,5 punktu. Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zmierzyli się z choreografią "Bailando" Enrique Iglesiasa. Według Idy Nowakowskiej ich występ wizualnie był bardzo apetyczny. Odmienne zdanie wyraziła natomiast Anna Mucha. Prowadzący "Pytania na śniadanie" otrzymali w sumie 17,5 punktu.

Kasia Stankiewicz z siostrą Anią zatańczyły do "Shackles". -Kaśka, przynajmniej dwa bezsenne wieczory spędziłam po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu… Pomyślałem sobie, że każdy z nas ma jakieś ograniczenia, czy to fizyczne, psychiczne, czy jakiekolwiek - zaczęła Anna Mucha. - Pomyślałam sobie, że ty tańczysz tak, jak ja śpiewam - dodała po chwili, śpiewając przy tym "Ona tańczy dla mnie" zespołu Weekend. Kasia nie chciała wdawać się w dyskusję z jurorką. Z pokorą oczekiwała z siostrą na werdykt. Dziewczyny zdobyły w sumie 20 punktów.

Występy solowe

Przyszedł czas na solówki w 2. odcinku "Dance, Dance, Dance 2". Gosia i Olek oraz Kasia i Ania wkroczyli w ten etap z najgorszych pozycji. Na pierwszy ogień poszła jednak Pamela z Fitlovers, która zatańczyła "Wannabe" Spice Girls. -Z każdą choreografią coraz piękniej wyglądasz - ocenił Robert Kupisz. Pamela dała sobie świetnie radę, dlatego jurorzy przyznali jej 20,5 punktu. Krzysiek Jonkisz w solówce przeistoczył się w Justina Biebera z "What Do You Mean". Anna Mucha stwierdziła, że brat Rafała powinien popracować nad twarzą. Robert Kupisz zwrócił z kolei uwagę na rytm. Krzysiek zdobył 20 punktów. Ania Stankiewicz zatańczyła choreografię Christiny Aguilery z teledysku do "Come On Over", za którą otrzymała 18 punktów. Closer Ne-Yo wytańczył Przemek Cypryański. -Przedobrzyłeś - orzekła jednak Ida Nowakowska. Jurorzy przyznali mu 22,5 punktów.

Mateusz Łapka pokazał swoje taneczne umiejętności w utworze "Wild Wild West". -Za każdym razem przenosisz nas w inny świat, opowiadasz, masz kontakt z nami. Było to naprawdę świetnie zatańczone - ocenił Robert Kupisz. -Jesteś skromny, a na tej scenie błyszczysz - dodała Ida Nowakowska. Kolega Ani Karczmarczyk zdobył 26,5 punktów. Na koniec zobaczyliśmy występ Gosi Tomaszewskiej do piosenki Madonny pt. "Material Girls", która swoim występem zagwarantowała sobie i Olkowi miejsce w kolejnym odcinku.

Kasia Stankiewicz wkurzyła Annę Muchę

Kasia Stankiewicz była z kolei zachwycona tym, że odpada z programu. -Widziałaś co robiła? Nie kumam tego. Jestem autentycznie zawiedziona. Jest mi przykro. Mam poczucie, że przede wszystkim Kasia, oddała udział w tym programie walkowerem. Spodziewałam się zupełnie innych emocji. Spodziewałam się gry fair play. Spodziewałam się tego, że będę miała fighterów - oceniła zachowanie wokalistki Anna Mucha.

W 2. odcinku 2. edycji "Dance, Dance, Dance" odpadły: Kasia Stankiewicz i Anna Stankiewicz!