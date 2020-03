"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 3. Anna Karczmarczyk tańczy jak Beyoncé i przyznaje: Mówili, że jestem za gruba

Anna Karczmarczyk zachwyca od pierwszego odcinka 2. edycji "Dance, Dance, Dance". Jurorzy zgodnie przyznają, że jest jedną z najbardziej utalentowanych tanecznie uczestniczek programu. Okazuje się jednak, że nie zawsze była tak doceniana.

Anna Karczmarczyk jest uznawana za jedną z najzdolniejszych i najpiękniejszych aktorek w Polsce. Anna Mucha i Ida Nowakowska już w pierwszym odcinku "Dance, Dance, Dance" zachwycały się jej umiejętnościami tanecznymi oraz nie szczędziły komplementów na temat urody i seksapilu.

- Masz w sobie niesamowity blask. Magnetyzujesz, jesteś kobietą wolną, która pokazuje, że może wszystko - mówiła podekscytowana Ida Nowakowska. - Zobaczyłam nieco eteryczną, ale niezwykle kobiecą, piękną, delikatną Marilyn Monroe. Szalenie podoba mi się to, że nie masz kompleksów i sięgasz po swoje - oceniła Anna Mucha po solowym występie Anny Karczmarczyk do przeboju Christiny Aguilery "Ain’t No Other Man". Na niekończące się słowa uznania uczestniczka odpowiedziała wówczas jedynie: - To była bardzo długa droga, żeby być taką właśnie kobietą.

W trakcie przygotowań kolejnej solówki, którą zaprezentuje już w najbliższą sobotę, Annie Karczmarczyk przyszło zmierzyć się z choreografią z klipu Beyoncé - niekwestionowanego symbolu kobiecości. Wydawać się mogło, że układ z przeboju "Cazy In Love" nie sprawi Ani żadnego problemu. Już na pierwszych treningach okazało się, że jest zupełnie inaczej. - Beyoncé jest twardą, pewną siebie kobietą, a ja jestem kobietą, która nosi rozmiar 36, ma spory biust i tyłek. Spotykałam się z tekstami, że jestem za gruba, co nie pomagało w budowaniu mojego seksapilu, kobiecości. Wręcz przeciwnie… - wyznała na sali treningowej Anna Karczmarczyk. - Bardzo długo zajęło mi uświadomienie sobie, że to nie są moje wady tak jak mówi całe społeczeństwo, tylko jest to moja zaleta. Taka jestem. Teraz o wiele łatwiej mi się żyje - dodała poruszona.

