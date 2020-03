"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 3. Uczestnikom puszczają nerwy! Mateusz Janusz i Aleksander Sikora mają kryzys?!

Złość, przekleństwa, chwile zwątpienia - przygotowania do trzeciego odcinka przerosły uczestników "Dance, Dance, Dance". Mateusz Janusz i Aleksander Sikora mają największy kryzys?!

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 3. w sobotę, 14.03.2020 o godz. 20:00 w TVP2! - sprawdź program tv

Wielogodzinne, codzienne treningi, nauka skomplikowanych choreografii i tylko pięć dni na zapamiętanie układów - "Dance, Dance, Dance" jest niezwykle wymagającym programem, w którym uczestnicy muszą podporządkować wszytko pod przygotowania do występów na scenie. Praca pod taką presją zaczyna mocno doskwierać niektórym uczestnikom show.

- Jestem zestresowany, czuję się dziwnie ze sobą. Nie zatańczę tego układu. Nie ma takiej szansy... - wyznał podczas treningów zestresowany Mateusz Janusz z Fit Lovers, który w sobotnim odcinku zatańczy m.in. do utworu "They Don’t Care About Us" z repertuaru Michaela Jacksona. - Zrobiłem krok wstecz. Kompletnie nie pamiętam kolejności - mówił z kolei zdezorientowany Aleksander Sikora.

Ogromne emocje na treningach tanecznych towarzyszyły także Annie Karczmarczyk i Rafałowi Mroczkowi. Czy mimo trudów uczestnikom uda się wytańczyć choreografie ze światowych klipów? Który duet będzie musiał pożegnać się z programem?

