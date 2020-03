"Dance Dance Dance 2" odcinek 4. Anna Mucha dała pierwszą "10". Solówek nie pokazano! Dlaczego?

Za nami 4. odcinek 2. edycji "Dance Dance Dance 2". Już tylko 4 duety stanęły do walki o występ w kolejnym etapie tanecznego show. Która para zabłysła tym razem? Sprawdź, co wydarzyło się w "Dance Dance Dance 2".

Punktacja w 4. odcinku 2. edycji tanecznego show "Dance, Dance, Dance" została wyzerowana, dlatego każda para miała szansę wyjść na prowadzenie. Pamela i Mateusz z FitLovers zatańczyli dziś razem do "I'm So Excited" z repertuaru The Pointer Sisters. Robert Kupisz zwrócił uwagę na to, że para powinna pracować nad izolacjami. -Pamela trochę się otworzyłaś. Jednak taka moja rada: nie zawsze seks jest w ramionach, w takim patrzeniu spode łba. Twoja energia zaczyna jednak do mnie docierać - oceniła Anna Mucha. FitLovers dostali za swój występ 20 punktów.

Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański wylosowali tym razem Pharrella Williamsa i jego "Marilyn Monroe". -J widziałam, że wy wkładacie w to dużo pracy [...] natomiast ta energia jakos do mnie nie dotarła - oceniła Anna Mucha. -Dla mnie było za dużo zabawy tutaj - dodał Robert Kupisz. Jego wypowiedź nie spodobała się Przemkowi Cypryańskiemu.

Jak dostajemy informację od was, że mamy się bardziej bawić to następny kawałek jednak wymaga tajemniczości. Potem mamy tajemniczy to słyszymy „za mało się bawiliście”. I to się nam nie zgrywa czasami - skomentował wypowiedź jurora aktor.

Dyskusja na nic się jednak zdała. Duet znany widzom "M jak miłość" otrzymał w sumie 19 punktów.

Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka mogli się wykazać w legendarnym "Beat It" Michaela Jacksona. -Taniec jest u was wyćwiczony [...] Ja nie chcę, żeby to się skończyło - powiedziała zachwycona Ida Nowakowska. Wtórował jej w tym Robert Kupisz. -Ja, jak oglądam wasze choreografie to za każdym razem mam inny film, ale za każdym razem jest ten sam reżyser [...] Wy mnie nie oszukujecie - dodał juror. Ania i Mateusz zdobyli 27 punktów, w tym pierwszą w tej edycji "10" od Anny Muchy.Rafał i Krzysztof Jonkisz porwali jurorów w imprezowej choreografii "Party Rock Anthem". Krzysiek pomylił się jednak w trakcie występu, co nie umknęło uwadze Anny Muchy. -Tak bardzo bym chciała, żeby mi szkło kontaktowe się wtedy przesunęło albo żebym tego nie zobaczyła... - żartowała jurorka. Bracia otrzymali punktów 19,5.

Występy solowe

Solówek z 4. odcinka "Dance, Dance, Dance" w tym tygodniu nie pokazano. To pokłosie pandemii koronawirusa, przez którą nagrania do programu zostały zawieszone. Telewizja Polska wyemituje zrealizowane w ubiegłych tygodniach odcinki według poniższego harmonogramu:

21.03.2020, godzina 20:00 - emisja Duetów z czwartego odcinka

28.03.2020, godzina 20:00 - emisja Solówek z czwartego odcinka

04.04.2020, godzina 20:00 - emisja Duetów z piątego odcinka

11.04.2020, godzina 20:00 - emisja Solówek z piątego odcinka