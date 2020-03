"Dance dance dance 2" odcinek 4. Krzysztof Jonkisz przerwał swoją solówkę! Uczestnicy w szoku! Co powiedzieli?

W 4. odcinku programu "Dance, dance, dance" będziemy świadkami bardzo przejmującej sceny! Uczestnicy programu będą bardzo mocno przeżywać przerwany występ Krzysztofa Jonkisza... Sprawdź ich komentarze!

Już dziś zobaczymy premierowe solowe występy uczestników drugiej edycji programu "Dance, dance, dance"! W pewnym momencie będziemy świadkami przejmującej i dramatycznej sceny!

Najmłodszy uczestnik tegorocznej edycji, 19-letni Krzysztof Jonkisz, nie dokończy swojej choreografii do utworu Willa Smitha „Gettin’ Jiggy With It”. - Zacząłem tańczyć i nagle wyłączyłem się. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem gdzie jestem… Nie chcę już niczego. Najchętniej poszedłbym do domu i nic nie robił… - wyznaje przed kamerą.

Dla pozostałych uczestników show będzie to wielki szok! Wszyscy bardzo mu kibicowali. - Wszyscy czekaliśmy na tę solówkę. On tańczy to świetnie - mówi Anna Karczmarczyk. - Podejrzewam, że ma taką walkę wewnętrzną. Mega mu współczuję, to nie jest proste - dodaje Mateusz Łapka.

Emocje będą tak wielkie, że w pewnym momencie Krzysztof Jonkisz będzie potrzebował nawet pomocy medycznej. Jego przerwany występ oraz inne solówki uczestników "Dance, dance, dance" zobaczymy już dziś o 20:35!