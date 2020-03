"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 4. Przemysław Cypryański dyskutuje z jury! Jego duet z Rafałem Mroczkiem nie był już taki dobry?

W najnowszym odcinku 2. edycji "Dance, Dance, Dance" Przemysław Cypryański postanowił skomentować oceny jury na temat jego występu z Rafałem Mroczkiem. Czy ta wymiana zdań była potrzebna?

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 4. w sobotę, 21.03.2020 o godz. 20:00 w TVP2! - sprawdź program tv

Telewizja Polska podjęła decyzję o wstrzymaniu realizacji kolejnych odcinków tanecznego show. Mimo to widzowie będą mogli oglądać program na antenie TVP2 do 11 kwietnia 2020. W najbliższą sobotę wyemitowana zostanie część, w której uczestnicy w duetach zatańczą do największych światowych przebojów. Na scenie zaprezentują się cztery pary, które wciąż walczą o miejsce w wielkim finale - aktorzy Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, bracia akrobaci Rafał i Krzysztof Jonkisz, duet Fit Lovers - Mateusz Janusz i Pamela Stefanowicz oraz aktorzy Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański. To właśnie za sprawą ostatniego duetu w najbliższym odcinku zrobi się naprawdę gorąco.

Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański najlepsi po 1. odcinku! Wygrają 2. edycję show TVP2?Zobacz więcej

Opinie jury na temat ich tańca najwyraźniej nie spodobały się Przemysłowi Cypryańskiemu, który postanowił wypowiedzieć się w kwestii ocen tanecznych umiejętności jego i Rafała Mroczka.

- Jak dostajemy informację od was, że mamy się bardziej bawić to następny kawałek jednak wymaga tajemniczości. Potem mamy tajemniczy to słyszymy „za mało się bawiliście”. I to się nam nie zgrywa czasami - skomentował wypowiedzi jury Przemysław Cypryański.

- Oczekujemy od was byście byli trochę dzicy. Raz tajemniczy raz bardziej szaleni - próbowała wyjaśnić Ida Nowakowska.

- Podzielimy się - jeden będzie szalony drugi tajemniczy - kontynuował Cypryański, co ewidentnie nie spodobało się Idzie Nowakowskiej.

- Przemek to taki fafarafa. Ty dobrze wiesz o co chodzi... - skwitowała jurorka.

Wymianę zdań między Cypryańskim a Nowakowską postanowił zakończyć Robert Kupisz, który podobnie jak Ida, ma na koncie wiele międzynarodowych sukcesów tanecznych. - Sztuką jest wysłuchanie pewnych uwag, przyjęcie ich do siebie i zrobienie z uwag pożytku. Jeżeli będziemy odbijać sobie piłeczkę to będziemy cały czas stać w tym samym miejscu - podsumował juror tanecznego show.

Tańczyła z Mroczkiem i Cypryańskim. Jak zmieniła się przez lata?Zobacz więcej

Występ Przemysława Cypryańskiego i Rafała Mroczka do utworu „Marilyn Monroe” z repertuaru Pharrella Williamsa oraz całą dyskusję, która wywiązała się na scenie, będziemy mogli zobaczyć już w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2. Przypomnijmy, że od najbliższego odcinka widzowie będą mogli również oglądać "Dance Dance Dance The Best Of" będący podsumowaniem tanecznych zmagań uczestników drugiej edycji tanecznego show TVP2.