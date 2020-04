"Dance Dance Dance 2. odcinek 5. Anna Karczmarczyk wdała się w dyskusję z Anną Muchą. Zatańczy w finale?

W sobotę na antenie TVP1 widzowie zobaczą już ostatnie solówki 2. edycji "Dance, Dance, Dance". Anna Karczmarczyk po swoim występie wda się w dyskusję z Anną Muchą. Czy jurorka będzie dla niej łaskawa?

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 5. SOLÓWKI w sobotę, 18.04.2020 o godz. 20:35 w TVP2! - sprawdź program tv

Dziś wieczorem w „Dance Dance Dance” zobaczymy solowe występy Rafała Mroczka, Mateusza Janusza, Rafała Jonkisza i Ani Karczmarczyk. Aktorka zaprezentuje choreografię z klipu Lady Gagi „Applause”. Wszystko wskazuje na to, że Ani Karczmarczyk nie w smak były opinie jurorów, ponieważ postanowiła się do nich odnieść.

-Podkreślę, że tancerką nie jestem i to wszystko jest dla mnie nowe. Z przyjemnością pokazałbym wszystkim siniaki... - wyznała na scenie Ania Karczmarczyk.

- Nie tłumacz się. Nie opowiadaj mi o takich rzeczach. Nie bierzemy mnie na litość - skomentowała Anna Mucha, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo poniżej.

- Nie proszę o litość. Wiem, że potrzeba czasu, żeby zrobić więcej - skwitowała uczestniczka „Dance Dance Dance”.

- To na pewno. Anka, my ci to wszystko mówimy dlatego, że chcemy wycisnąć z ciebie więcej - odpowiedziała Anna Mucha.

Dodajmy, że w dzisiejszym odcinku jedna para pożegna się z programem przekazując tym samym 10 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny. Pozostałe trzy duety wezmą udział w wielkim finale 25.04.2020 r. Ze względu na pandemię koronawirusa Telewizja Polska podjęła decyzję o skróceniu emitowanej obecnie edycji „Dance Dance Dance”.

Wielki finał będzie realizowany w studiu „Pytania na Śniadanie”. Zwycięzców tanecznego show wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

