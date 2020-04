"Dance dance dance 2" odcinek 5. DUETY Wysoki poziom i niezwykle wyrównana rywalizacja! Kto jest najbliżej odpadnięcia z programu?

Choreografie w duetach z 5. odcinka 2. edycji "Dance, Dance, Dance" już za nami! Dzisiejsza rywalizacja była niezwykle wyrównana. Dopiero za dwa tygodnie dowiemy się jednak, kto odpadnie. Sprawdź, co wydarzyło się w programie!

Epidemia koronawirusa sprawiła, że nagrania nowych odcinków programu "Dance, dance, dance" zostały wstrzymane. Za nami jest już pierwsza część ostatniego wyprodukowanego odcinka. Co się wydarzyło?

Trener MMA z programu "Tylko jeden" w obsadzie serialu! Kim jest Marcin Wrzosek?Zobacz więcej

Tego dnia mogliśmy zobaczyć występy w duetach. Jako pierwsi na scenie pojawili się Ania i Mateusz, którzy mieli zatańczyć do utworu "Lose control". - Liczę na kolejną dyszkę - mówił pewny siebie uczestnik, ale jednocześnie dodawał, że stoi przed nim i Anią stoi ogromne wyzwanie. Wyszło jednak świetnie! *- Jesteście naprawdę genialni! - zachwycała się Ida. Wszyscy jurorzy dali im mocne 9 - ostateczny wynik to 27 punktów.

Potem nadszedł czas na występ Rafała i Przemka. Trafił im się choreografia do piosenki Britney Spears i will.i.am'a "Scream and shout". - Musicie się w tym czuć cool! - doradzał im trener. Chłopaki wzięli sobie jego uwagi do serca i zatańczyli jak gdyby byli na najlepszej klubowej imprezie! - No nareszcie! Wróciliście do nas! - cieszyła się Anna Mucha. - Chodziło o tę moc, o tę energię - dodała. Wynik końcowy - 27.

Iwona i Gerard zamieszkali razem! Miłość kwitnie?Zobacz więcej

Pamela i Mateusz zatańczyli do nostalgicznego utworu "Let it go" Jamesa Baya. - Za tym idzie jakaś historia, ale ciężko mi ją zrozumieć - komentował Mateusz. Na treningach uczestnikom ciężko było wejść w negatywne emocje, których wymagała choreografia. Na szczęście w trakcie występu udało im się wskoczyć na wyżyny swoich umiejętności. - To była piękna historia - komentowała Ida. W oczach Anny Muchy pojawiły się łzy wzruszenia. Wynik: 29

Jako ostatni na parkiecie pojawili się bracia Jonkisz, którzy mieli zatańczyć do utworu "Shake a Tail Feather" z filmu "Blues Brothers". - Możemy być po prostu sobą - być uśmiechnięci, bawić się - mówili przed występem zadowoleni uczestnicy. Ich pokaz był jednym wielkim podmuchem pozytywnej energii! - Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wiele radości nam dajecie! - mówił po występie Robert Kupisz. Chłopaki zarobili tego dnia 24.

Tabela na koniec odcinka prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu Ania i Mateusz - 77,5 punktu, zaraz za nimi Pamela i Mateusz - 73 punkty, a na trzecim miejscu ex aequo Rafał i Przemek oraz Rafał i Krzysiek - 64,5 punktu.