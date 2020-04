"Dance Dance Dance 2" odcinek 5. Solówki wyłoniły finalistów! Sprawdź, kto weźmie udział w nietypowym finale w studiu "Pytania na Śniadanie"

Za nami nietypowy półfinał "Dance, Dance, Dance". Finaliści 2. edycji tanecznego show musieli zostać wyłonieni na podstawie solówek z 5. odcinka. Wszystko przez pandemię koronawirusa, przez którą nagrania do programu zostały wstrzymane. Sprawdź, co wydarzyło się w programie!

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 5. SOLÓWKI - co się wydarzyło?

Trzy pary stanęły do nietypowej walki o miejsce w wielkim finale 2. edycji "Dance, Dance, Dance". Nietypowej, bo od połowy marca nagrania do programu zostały wstrzymane, dlatego finaliści zostali wyłonieni na podstawie solówek z 5. odcinka 2. edycji "Dance, Dance, Dance".

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Rafał Jonkisz. Solówkę zatańczył do utworu "Good Vibrations". Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia, bo model i jego brat po duetach uplasowali się na końcu tabeli. Anna Mucha i Ida Nowakowska prawie się pokłóciły. -Masz bardzo dobre ciało do tańca, no i tańczysz dla mnie przecież - żartowała Nowakowska. -Widziałam buziaczki. Buziaczki były dla mnie - przekomarzała się z nią Anna Mucha. Rafał za swój występ otrzymał 26,5 punktów.

Po gorącym występie modela, na scenie "Dance, Dance, Dance" pojawiła się Ania Karczmarczyk. Aktorka zaprezentowała się choreografii z klipu Lady Gagi "Applause". -Jesteś absolutnym dynamitem. Ty cały czas eksplodujesz, wiesz, po co tu jesteś, ale wydaje mi się, że w tej choreografii mogłaś trochę przyspieszyć - oceniła Ida Nowakowska. Robert Kupisz również apelował o podkręcenie tempa. -Nie docisnęłaś - dodała Anna Mucha. -Podkreślę, że tancerką nie jestem i to wszystko jest dla mnie nowe. Z przyjemnością pokazałbym wszystkim siniaki... - tłumaczyła uczestniczka po swoim występie. 23,5 to nota Ani Karczmarczyk za jej solowy występ.

Mateusz Janusz z Fit Lovers solówkę zatańczył do utworu Justina Timberlake’a "Rock Your Body". -Trochę brakowało mi tego ryzyka. Troszeczkę bym to poprzyprawiał - ocenił jego występ Robert Kupisz. -Pasujesz do tego. Widać, że się dobrze w tym czujesz i nawet kontrolujesz język! - dodała Ida Nowakowska. Mateusz łącznie od jurorów otrzymał 24,5 punktów.

Rafał Mroczek również musiał walczyć o utrzymanie w programie. W solówce zmierzył się z układem z elementami stepu, a to wszystko do utworu Freda Astaire "Puttin' on the Ritz". To był bardzo trudny układ. Rafał musiał zmierzyć się z zupełnie nową techniką, którą udało mu się opanować w zaledwie tydzień. -Zrobiłeś to naprawdę poprawnie - zaczął Robert Kupisz. -Jesteś wojownikiem. Teraz wiem, że zatańczysz wszystko. - stwierdziła Anna Mucha. Gwiazdor "M jak miłość" zdobył 27 punktów.

W finale 2. edycji "Dance, Dance, Dance" zatańczą: Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers, Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka i Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański!

Przypominamy, że finał zrealizowany zostanie 25 kwietnia w studiu "Pytania na Śniadanie", w którym pojawią się Tamara Gonzalez Perea i Tomasz Kammel, Ida Nowakowska oraz finaliści. Prowadzący połączą się online z pozostałymi uczestnikami drugiej edycji show oraz jurorami Anną Muchą i Robertem Kupiszem. W finale przypomniane zostaną wybrane występy finalistów. To na ich podstawie widzowie w głosowaniu SMS będą mogli wskazać najlepszą parę, która przeznaczy wygraną - 100 tys. złotych na wybrany cel charytatywny. Pozostałe dwa duety przekażą po 10 tys. złotych.