"Dance, Dance, Dance 2". Rafał Jonkisz dumny ze swojego brata. Krzysztof Jonkisz bohaterem solówek 4. odcinka!

W 4. odcinku "Dance, Dance, Dance 2" doszło do zaskakującej sytuacji. W czasie swojego występu, Krzysztof Jonkisz zszedł ze sceny. Poczuł, że nie może dalej tańczyć. Ostatecznie wygrał z własnymi słabościami i stał się bohaterem odcinka!

Za nami pełen wzruszeń i wielkich emocji odcinek "Dance, Dance, Dance". Po traumatycznym zdarzeniu Krzysztof Jonkisz ponownie wyszedł na scenę i zaprezentował solową choreografię. - Miałem w głowie, że widownia tak długo czeka na mnie. Chciałem im dać ile mogę, ile jestem w stanie - mówił oszołomiony Krzysiek tuż po zejściu ze sceny.

Ogromnego wzruszenia i dumy z brata nie krył Rafał Jonkisz. - Jesteś dla mnie mistrzem - podsumował i dodał: - Wiele osób widzi tylko efekt końcowy a to jest naprawdę duży wycisk dla naszych emocji.

Po triumfalnym występie Krzysztofa Jonkisza na scenę wbiegli wszyscy uczestnicy programu a brawom i wzruszeniom nie było końca. - Egoistycznie bardzo się cieszę, że wyszedłeś na scenę jeszcze raz i mogłam ciebie oglądać. Wiem, że byłeś troszeczkę przymknięty w sobie, bo miałeś traumę. Ale cieszę się, że zobaczyłam to w całości. Krzysiu, wydarzyło się to najgorsze, czego się pewnie bałeś. No i popatrz - żyjesz, wyszedłeś na scenę, zatańczyłeś, zawalczyłeś. Dokładnie zrobiłeś to, co powinieneś zrobić. Powiem ci, co jest w tym wszystkim najlepsze - to była super solówka - oceniła Ida Nowakowska przyznając Krzyśkowi aż 8,5 punktu.

- Bardzo ci dziękuję, że wróciłeś na scenę, bo bardzo by cię nam brakowało - powiedział tuż po występie 19-latka Robert Kupisz. Juror odniósł się również do pozostałych uczestników show, na prośbę których produkcja umożliwiła Krzyśkowi ponowny występ. - Chciałem podziękować wszystkim twoim kolegom i koleżankom, którzy tańczą, że tak pięknie się zachowali. Wszyscy stanęli murem za tobą. Pokazali, że przyjaźń jest ważniejsza od rywalizacji - mówił poruszony juror, który przyznał Krzyśkowi 5,5 punktu.

- Uporządkujmy pewne fakty. Masz 19 lat i jeszcze miesiąc temu sortowałeś ryby. Dzisiaj jesteś w primetimie w największej telewizji w tym kraju. Jesteś śnieżynką, truskaweczką, jesteś autentyczny, nawet w momencie, kiedy przeżywasz swoje nerwy, swój ból. Jesteś wymarzonym bohaterem telewizji - podsumowała Anna Mucha oceniając solowy występ 19-latka na 7 punktów.

W przyszłą sobotę Krzysztof Jonkisz ponownie zatańczy na scenie „Dance Dance Dance”. Razem ze starszym bratem Rafałem zaprezentują choreografię do utworu „Shake a Tail Feather” z repertuaru The Blues Brothers. Na scenie zobaczymy również Annę Karczmarczyk i Mateusza Łapkę, Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego oraz duet Fit Lovers - Pamelę Stefanowicz i Mateusza Janusza.