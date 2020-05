"Dance, dance, dance". Będzie trzecia edycja programu! Anna Mucha znów w jury?

Dopiero co skończyła się druga edycja programu tanecznego "Dance, dance, dance", a już okazuje się, że będzie następna! Czy skład jury pozostanie niezmieniony? Sprawdź, co już wiadomo!

"Dance, dance, dance" - 3. edycja bez Anny Muchy?

Druga edycja "Dance, Dance, Dance" już za nami! Tym razem 100 tysięcy na cel charytatywny wygrał duet Fit Lovers - Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz. Na szczęście okazuje się, że to nie koniec programu tanecznego TVP - jak donosi "Party", będzie trzecia edycja!

W minionej edycji w jury zasiadła Anna Mucha, która zastąpiła Ewę Chodakowską. Aktorka nie przebierała w słowach i chętnie mówiła uczestnikom, co myśli o ich występach. Widzom nie zawsze się to podobało... Czy to znaczy, że Anna Mucha nie pojawi się w nowych odcinkach? Wiadomo na pewno, że w jury zostają Ida Nowakowska i Robert Kupisz, ale podobno stacja jest zadowolona z współpracy z Muchą, więc może ona również powróci w trzeciej edycji!

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Anną. Jej udział wniósł do programu wiele świeżości i nowej energii. Jeśli zawodowy grafik Muchy na to pozwoli, chętnie zobaczymy ją ponownie w roli jurorki – zdradziła w rozmowie z "Party" osoba z TVP.

Co Wy na to? Lubicie Annę Muchę w roli jurorki?

