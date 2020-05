"Dance, Dance, Dance". Klaudia Halejcio zachwyca nową fryzurą! Paulina Krupińska komentuje!

Klaudia Halejcio to jedna z najpiękniejszych polskich aktorek, która od dawna zachwyca swoimi stylizacjami oraz fryzura. Nie inaczej jest też teraz, gdy Halejcio zaprezentowała się w zupełnie nowym wydaniu!

Klaudia Halejcio jeszcze niedawno cały czas prezentowała się w krótkich włosach, ale ta fryzura to już przeszłość! Teraz Halejcio postanowiła wrócić do pięknych i długich włosów, co wywołało zachwyt wśród jej fanów!

Aktorka na swoim Instagramie napisała:

To nowa ja 😂🤫 ... #nowaja #dlugiewlosy #odmieniona #dlugiewlosy #puma #metamorfoza

Klaudia Halejcio platynową blondynką! Jej nowa fryzura zszokowała fanów!Zobacz więcej

Fani wyraz swojego zachwytu dali w komentarzach! Dodatkowo zdjęcie skomentowała Paulina Krupińska, która napisała: Fajna, fajna 😍. Wtórowali jej fani aktorki, którzy napisali (pisownia oryginalna):

Bosko 💞💞💞

W długich ..sztossss 👌👌👌👌 o niebo lepiej 😍

Boska ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Piekna z Tymi wlosami😍😍

Jak wam podoba się Klaudia Halejcio w tym wydaniu?

Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio na treningach do "Dance Dance Dance"