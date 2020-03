"Dance, dance, dance" odcinek 3. Coraz większa presja, przełamywanie barier i kłótnie z jury! Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora odpadli z programu!

Za nami 3. odcinek 2. edycji "Dance, Dance, Dance"! Uczestnicy są powoli zmęczeni i tracą motywację. Potrafią jednak walczyć o swoje z jurorami! Kto musiał pożegnać się z programem? Sprawdź, co wydarzyło się w programie!

W kolejnym odcinku "Dance, Dance, Dance" oglądaliśmy zmagania pięciu par, których punkty z pozostałych epizodów zostały wyzerowane. Najpierw zobaczyliśmy występ Ani Karczmarczyk i Mateusza Łapki, którzy musieli zatańczyć choreografię z teledysku "Hips don't lie" Shakiry. - Jesteś na dobrej drodze, ale musisz nad tym popracować - powiedziała Ida Nowakowska do Ani, stwierdzając, że jest zbyt rozluźniona w ruchu. - Widziałem wyraźne różnice między wami. W ruchu nie byliście parą - stwierdził Robert Kupisz. Para zdobyła 18 punktów.

Rafał i Krzysztof Jonkisz zatańczyli do "Talk dirty" Jasona Deruli. - Totalny postęp w stosunku do tego, co widzieliśmy na początku programu! - pochwaliła ich Anna Mucha. Niestety Ida Nowakowska zauważyła kilka niedoskonałości. Braterski duet otrzymał w sumie 21 punktów.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora dostali do zatańczenia choreografię z teledysku "It's gonna be me" grupy NSYNC. - Gosia, zasłużyłaś na to, by na ciebie patrzeć - pochwaliła ją Anna Mucha. - Troszeczkę był to dla mnie aqua aerobik w "Sanatorium miłości". Nie widziałem tego rozwoju - skontrował Robert Kupisz. - To było złe - oceniła Ida Nowakowska. Jurorzy dali im 13,5 punktu.

Potem na scenie pojawili się Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański i zatańczyli do "Hit the road Jack" z teledysku Throttle. - Początek super, ale potem cały czas tak samo - stwierdziła Ida Nowakowska. Rafał Mroczek z kolei zarzucił jurorom, że nałożyli na niego zbyt wielką presję w ostatnim odcinku. Ten duet zdobył 20,5 punku.

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz zmierzyli się z choreografią do "Échame La Culpa" śpiewaną prze duet Luis Fonsi&Demi Lovato. - Podobało mi się, Mateusz, że widzę u ciebie duże zmiany - ocenił Robert Kupisz. - Udało wam się przekazać tę energię i rozbudzić naszą wyobraźnię - pochwaliła ich Anna Mucha. Fit Loversi dostali 21,5 punktu.

Występy solowe

Pierwszą solówkę zatańczył Rafał Mroczek do "Ego" Willy'ego Williama. - Ty jesteś tak utalentowany tanecznie, a tutaj było widać różnice między tobą a wszystkimi innymi na scenie - oceniła Ida Nowakowska. Aktor zdobył łącznie 21,5 punktu. Aleksander Sikora musiał zmierzyć się z choreografią z teledysku do "Mambo no. 5" Lou Begi. - Ja uważam, że twój występ był bardzo udany - stwierdził Robert Kupisz. - Musisz pamiętać, żeby wykańczać wszystkie ruchy - ostrzegła go Ida Nowakowska. Jurorzy przyznali mu 23 punktów.

Mateusz z Fit Lovers zaprezentował się w utworze "They don't care about us" Michaela Jacksona. - To, co zrobiłeś wymagało precyzji, a ty tą precyzję miałeś - ocenił Robert Kupisz. - Ja jestem pełna podziwu dla tego, co pokazałeś - zachwyciła się Anna Mucha. Jurorzy ocenili ten występ na 26,5 punktu.

Potem swoją solówkę zatańczyła Anna Karczmarczyk. Musiała zmierzyć się z "Crazy in love" Beyoncé i przyznała, że jest to dla niej jak Mount Everest. Anna Mucha stwierdziła, że aktorka jest "wirującym seksem"! - Podobało mi się, że jako pierwsza dziewczyna tutaj pokazałaś nam taką seksualność, której się nie wstydziłaś - dodał Robert Kupisz. Ania zdobyła 25 punktów! Jako ostatni zatańczył Rafał Jonkisz do utworu "Beautiful monster" z repertuaru Ne-Yo. - Zabrakło mi tej intencji, tej twarzy. Taniec to nie sport, a forma sztuki - oceniła Ida Nowakowska. Jego wynik to 22 punkty, dzięki czemu razem z bratem przeszli dalej!

W 3. odcinku 2. edycji "Dance, Dance, Dance" odpadli Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora!

Para prezenterów przekazała 10 tysięcy na Fundację "Zdążyć z pomocą".