"Dance, Dance, Dance" sezon 2. Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora zamieszkają razem?! Jak wygląda ich namiętność w tańcu?

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora to para prowadzących "Pytanie na śniadanie" w TVP2. W marcu zobaczymy ich także jako parę taneczną w 2. edycji "Dance, Dance, Dance". Co tak naprawdę ich łączy? Czy zamierzają razem zamieszkać?

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora - co ich łączy?

Na co dzień są znajomymi z pracy - prowadzą razem "Pytanie na śniadanie". Teraz Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora pojawią się także w programie "Dance, Dance, Dance", gdzie będą tańczyć - w duecie i solo. Do odwzorowania mają różne choreografie, w tym także takie, które wymagają od nich porywów namiętności. Jak sobie z tym radzą?

- My jesteśmy przyjaciółmi jak rodzeństwo - mówi Tomaszewska. - Kiedy mamy momenty, gdzie musi być namiętność to my parskamy sobie w twarz śmiechem - zdradza. - Jak pierwszy raz tańczyliśmy parę takich kroków, gdzie musieliśmy się dotknąć, uwodzić ruchem (...) zagotowaliśmy się tak, że musieliśmy przerwać trening - dodaje Sikora.

Relacja Gosi i Olka z każdym dniem staje się coraz bliższa - Sikora poznał już nawet 2,5-letniego syna Tomaszewskiej, Enzo. - Cieszę się, kiedy Enzo towarzyszy nam na treningach, bo dodaje nam otuchy i wprowadza mnóstwo pozytywnej energii - przyznaje Aleksander, a Małgorzata wskazuje, że dodatkową trudnością dla nich, jako uczestników programu jest fakt, iż w odróżnieniu od pozostałych par, spotykają się tylko na treningach. - Może zamieszkamy razem na czas programu - rozważa pół żartem, pół serio Tomaszewska.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu "Dance Dance Dance" zobaczymy w TVP2 już 29 lutego. Poza Tomaszewską i Sikorą, do tanecznej rywalizacji staną: Kasia Stankiewicz i jej siostra Anna, blogerzy Pamela Stefanowicz oraz Mateusz Janusz (znani jako Fit Lovers), aktorski duet Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, gwiazdy "M jak miłość" Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański oraz bracia Rafał i Krzysztof Jonkiszowie.

"Dance, Dance, Dance" - o programie

W "Dance, Dance, Dance" sześć par rywalizuje wykonując układy choreograficzne z teledysków, filmów i musicali. W każdym odcinku pary zaprezentują wspólny układ oraz występy solowe. Audycja przypomni widzom m.in. niezapomniane układy taneczne z wideoklipów Michaela Jacksona, Madonny, Beyoncé, Justina Timberlake'a oraz sceny z filmów, takich jak "Dirty Dancing", "Magic Mike" i "Blues Brothers", które na trwałe zapisały się w popkulturze. Pierwszą edycję, której emisja odbyła się wiosną 2019 r., wygrali Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski.