"Dance, Dance, Dance" sezon 2. Znamy wszystkich jurorów nowej edycji. Kto zastąpi Ewę Chodakowską?

Pierwsza edycja „Dance Dance Dance”, którą wygrali Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, okazała się wielkim sukcesem. Od 29 lutego widzowie ponownie będą mogli oglądać zmagania duetów próbujących wiernie odwzorować choreografie z najbardziej znanych klipów. W drugiej edycji programu zatańczą: Katarzyna Stankiewicz z siostrą Anią, prezenterzy Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz znani jako Fit Lovers, aktorzy Anna Karczmarczyk z Mateuszem Łapką oraz dwa męskie duety - aktorzy Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański oraz bracia akrobaci Rafał i Krzysztof Jonkisz.

W tym sezonie efekty wielogodzinnych treningów uczestników ocenią: międzynarodowa tancerka i aktorka Ida Nowakowska, projektant mody Robert Kupisz, który przez ponad 20 lat był tancerzem i choreografem odnoszącym sukcesy w Polsce i zagranicą a także debiutująca w roli jurorki aktorka Anna Mucha.

Wydało się! To ja zasiądę po prawicy Idy i Roberta. Zapowiada się show pełen emocji, krwi i potu! Technika ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest to, czy uczestnicy wciągną mnie w swoją historię! A ja... No cóż, zawsze mówię to, co myślę - zdradza Anna Mucha.