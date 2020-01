"Dance, Dance, Dance". Tomasz Kammel jednak poprowadzi 2. edycję! Kto zastąpi Barbarę Kurdej-Szatan?

Po kilku tygodniach spekulacji wszystko jest już jasne! Tomasz Kammel zostaje w "Dance, dance, dance” i poprowadzi drugą edycję tanecznego show. U jego bogu zabraknie jednak Barbary Kurdej-Szatan. Kto zastąpi zwolnioną z TVP w ubiegłym roku aktorkę?

Tomasz Kammel poprowadzi 2. edycję "Dance, Dance, Dance"

Nie będzie zmiany na stanowisku prowadzącego "Dance, Dance, Dance". Tomasz Kammel zostaje w programie i zaledwie tydzień po zakończeniu nagrań do 3. edycji "The Voice Kids" rozpocznie nagrania do tanecznego show TVP. O wszystkim poinformował portal Party.pl.

Nie był angażowany w kolejne projekty, ponieważ od września cały czas jest prowadzącym wszystkie edycje The Voice: najpierw normalnej, następnie dla seniorów a obecnie dla dzieci. Przy tak napiętym grafiku nie byłby w stanie poprowadzić kolejnych programów. Natomiast mogę potwierdzić, że tydzień po zakończeniu nagrań do The Voice Kids widzowie ponownie zobaczą go w roli prowadzącego Dance, dance, dance” – przekazała Party osoba związana z produkcją.

U jego bogu zabraknie jednak Barbary Kurdej-Szatan, która współprowadziła z nim 1. edycję "Dance, Dance, Dance". Na razie nie wiadomo, kto zastąpi zwolnioną z TVP w ubiegłym roku aktorkę. Spekuluje się, że program z Tomaszem Kammelem poprowadzi Marcelina Zawadzka lub Patricia Kazadi.