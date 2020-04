Daniel Martyniuk komentuje złamanie kwarantanny. Syn Zenka Martyniuka bagatelizuje przepisy!

Daniel Martyniuk złamał przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pandemii i wyszedł z domu, mimo że - jak twierdzą lokalni policjanci — był objęty 14-dniowym okresem kwarantanny po powrocie z zagranicy.

Niepokorny syn Zenka Martyniuka w rozmowie z Plejadą postanowił skomentować doniesienia na swój temat. Najpierw stwierdził, że zasady są po to, żeby je łamać, aby następnie przyznać, że tak naprawdę nie przebywał w ostatnim czasie za granicą.

Ja się odnoszę do tego tak: zakazy są po to, żeby je łamać [...] Ogólnie, to ja się będę odwoływał od tej całej kwarantanny, bo ja nie byłem za żadną granicą, nie mam prawa jazdy i tyle — powiedział Daniel Martyniuk.