"Dare me" skasowane! Fani są wściekli, bo zakończenie serialu pozostało otwarte!

Nie będzie 2. sezonu "Dare me". Serial dla nastolatków został skasowany po zaledwie dziesięciu odcinkach. Fani produkcji są wściekli, bo zakończenie pozostało otwarte. Dlaczego nie będzie 2. sezonu "Dare me"?

"Dare me" skasowane po 1. sezonie

Serial dla nastolatków oparty na powieści Megan Abbott o tym samym tytule został niespodziewanie skasowany. Decyzja kanału USA Network rozjuszyła widzów, którzy liczyli na kontynuację, zwłaszcza że zakończenie 1. sezonu "Dare me" jest otwarte. 10 odcinków "Dare me" nadal można oglądać na Netflix.

Mówi się już, że włodarze serwisu są zainteresowani przejęciem serialu, ale nawet ta informacja nie uspokoiła widzów.

Fani wciągającej historii o rywalizacji cheerleaderek wylali swoją złość w sieci. "Tak się nie robi" - czytamy na forach internetowych. Finałowy cliffhanger dawał w końcu nadzieję, że serial zostanie przedłużony,

Mam nadzieje, że będzie petycja o kontynuacji — zasugerowała jedna z internautek.

Czy tak się stanie? Będziemy informować na bieżąco!

"Dare me" - o czym jest serial?

Tajemnice, dramaty i niebezpieczeństwa wstrząsają szkolną drużyną cheerleaderek, której przewodzi pewna siebie Beth, gdy do miasta przyjeżdża nowa trenerka. "Dare me" to mroczna opowieść oparta na powieści Megan Abbott z Herizen Guardiolą, Marlo Kelly i Willą Fitzgerald w rolach głównych. Premiera serialu na Netflix odbyła się 20 marca 2020 roku.