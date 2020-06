"Dark" sezon 3. W Trzecim Cyklu dokona się Apokalipsa? Już jest nowy zwiastun finałowej serii! [CO SIĘ WYDARZY]

Do sieci trafił już zwiastun finałowego sezonu serialu "Dark"! Czy w Winden dojdzie do Apokalipsy? Sprawdź, co przygotowali dla nas twórcy!

"Dark" to świetny niemiecki serial science-fiction, który niewątpliwie można uznać za jedną z lepszych oryginalnych produkcji Netfliksa. Już wkrótce swoją premierę będzie miał 3. sezon, w którym poznamy zakończenie całej fabuły. Nasz TOP10 niemieckich seriali! "Dark", "Babylon Berlin" i inne świetne seriale od naszych sąsiadów!Zobacz więcej Akcja serialu rozgrywa się w małym niemieckim miasteczku Winden, znajdującym się nieopodal elektrowni jądrowej. Pewnego dnia mieszkańcami wstrząsa tajemnicze zaginięcie małego chłopca, a w okolicy zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Do sieci trafił już pełny zwiastun finałowego sezonu. Dowiadujemy się z niego, że bohaterowie mogą poruszać się nie tylko po pętli czasowej, ale także w poprzek alternatywnych rzeczywistości, które w dziwny sposób są ze sobą powiązane. Jonas będzie musiał współpracować z dziewczyną z innego wymiaru, aby odkryć genezę całej sytuacji i uratować świat. Pytanie jednak brzmi: który świat? Jego czy jej? Premiera 3. sezonu "Dark" już 27 czerwca na Netfliksie! Zobacz galerię "Dark" sezon 3. - zwiastun PL: https://facebook.com/nie.spie.bo.seriale/