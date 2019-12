"De 12 van Schouwendam". Polska aktorka zagrała w holenderskim serialu kryminalnym! Kogo zagrała Angelika Kurowska?

Polscy aktorzy coraz częściej mają okazję pracować za granicą. W Holandii niedawno wystartował serial kryminalny "De 12 van Schouwendam", którego jedną z gwiazd jest polska aktorka, Angelika Kurowska. Sprawdźcie szczegóły!

"De 12 van Schouwendam" to holenderski serial kryminalny, który opowiada historię tajemniczego zaginięcia dwójki nastolatków. W 1995 roku w miejscowości Schouwendam zaginęli Alice Drost i Olaf Witte.

Po 25 latach do Schouwendam wraca mężczyzna, który podaje się za Olafa, ma bransoletkę z wygrawerowanym imieniem Alice, twierdząc, że stracił pamięć i został znaleziony na polskiej wsi. Czy to rzeczywiście on?

Gwiazdą serialu telewizji RTL4 jest polska aktorka, Angelika Kurowska, która wciela się w Hanię, żonę policjanta. Ponadto w obsadzie znaleźli się również inni polscy aktorzy, m.in. Jerzy Rogalski oraz Mateusz Młodzianowski.

W obsadzie "De 12 van Schouwendam" znaleźli się Gijs Naber, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Eva Laurenssen, Benja Bruijning, Fockeline Ouwerkerk oraz Annelies Appelhof.