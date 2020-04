"Demakijaż". Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak w programie Krzysztofa Ibisza. Zdradzili, kto ma większą ochotę na seks!

Już w Niedzielę Wielkanocną kolejny odcinek programu "Demakijaż" w Polsat Cafe. Tym razem Krzysztof Ibisz zaprosił "młodą" stażem parę medialną, którą połączył program telewizyjny. Co zdradzili Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak?

"Demakijaż" w Niedzielę Wielkanocną, 12.04.2020 o godz. 15:00 w Polsat Cafe! - sprawdź program tv

Gdy kilka miesięcy temu widzowie Polsatu zaczęli śledzić losy dwojga singli Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka nie domyśliliby się, że tę dwójkę może połączyć miłość. Ona – zawodowa tancerka z Legionowa leczyła rany po długim i traumatycznym związku, On – torunianin, kilkukrotny Mistrz Polski w tenisie, który po rozstaniu z partnerką rzucił się w wir życia towarzyskiego. Zupełnie różni także pod względem temperamentu. On na wszystko musi mieć plan, ona żyje emocjami. Jednak im bardziej się poznawali, tym mocniej ich do siebie ciągnęło.

Po wygranej w programie przyszło im zmierzyć się z rzeczywistością. Zapytani przez Krzysztofa Ibisza o kryzysy odpowiadają zgodnie, że mają za sobą jeden na tyle poważny, że ich wspólna przyszłość zawisła na włosku. Przyczyniły się do tego między innymi wyczerpujące treningi do "Tańca z gwiazdami", w których para brała udział. Na szczęście oboje wyszli z tego nie tylko obronną ręką, ale nawet silniejsi.

Aby dowiedzieć się więcej o codzienności i relacji pary Krzysztof zapytał m.in. kto robi śniadanie, Kto więcej wydaje, kto więcej zarabia, a nawet kto ma większą ochotę na seks i kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę.

