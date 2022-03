"Detektyw Murdoch 14", odcinek 4. Student zostaje znaleziony martwy z poparzeniami elektrycznymi na głowie

W nowym sezonie serialu detektyw Murdoch dociera do członka rodziny, o którym nigdy wcześniej nie słyszał... Wywoła to pewne komplikacje, ale o tym przekonacie się w kolejnych odcinkach serii, które możecie oglądać na kanale Epic Drama. Co wydarzy się w 4. odcinku serialu?

"Detektyw Murdoch 14" odcinek 4, odcinek 4, piątek, 25.03.2022 o godz. 20:30 - oglądaj na kanale Epic Drama - sprawdź program TV Student zostaje znaleziony martwy z poparzeniami elektrycznymi na głowie. Zespół bada, czy za jego śmierć odpowiadają dwaj amerykańscy profesorowie psychologii prowadzący nietypowe eksperymenty. O serialu Oparty na powieściach Maureen Jennings serial miał swoją premierę 20 stycznia 2008 roku na kanadyjskim kanale Citytv. Jego debiut poprzedziły trzy programy telewizyjne, w których w postać Murdocha wcielił się Peter Outerbridge. Sam serial liczy obecnie 15 sezonów, 229 odcinków i został wyemitowany w ponad 100 krajach. Więcej ciekawych informacji o serialu znajdziesz w tym artykule: 5 rzeczy, których nie wiecie o hitowym serialu Epic Drama! Nowy sezon nadchodzi!