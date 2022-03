"Detektyw Murdoch". 15. sezon popularnego serialu na Epic Drama! Co się wydarzy?

4 kwietnia na antenę Epic Drama powraca z 15. sezonem uznany na całym świecie serial kryminalny „Detektyw Murdoch”. Najnowsza odsłona serii składać się będzie z 24 odcinków i została podzielona na dwie części. Sprawdźcie szczegóły.

"Detektyw Murdoch" sezon 15 - premiera w poniedziałek, 4 kwietnia, o godzinie 20:30 na Epic Drama

Widzowie będą mieli ponownie okazję śledzić osobiste i zawodowe perypetie detektywa Williama Murdocha (Yannick Bisson), dr Julii Ogden (Hélène Joy) i inspektora Thomasa Brackenreida (Thomas Craig). Bohaterowie po raz kolejny będą rozwiązywać najtrudniejsze zagadki kryminalne z Toronto. Premiera 1. części 15. sezonu „Detektywa Murdocha” odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia o godz. 20.30, wyłącznie na kanale Epic Drama.

W tym roku „Detektyw Murdoch” przejdzie do historii, ponieważ w momencie, gdy wszystkie odcinki 15. sezonu trafią na antenę, z wszystkimi 239 odcinkami i trzema świątecznymi odcinkami specjalnymi, ta popularna seria będzie najdłużej emitowanym kanadyjskim serialem kostiumowym wszechczasów. Rekord ten należał wcześniej do prestiżowej serii „Zaklinacze koni”. Ta informacja była zaskoczeniem nawet dla grającego tytułowego bohatera Yannicka Bissona.

Ponadto, z 24 odcinkami, najnowsza odsłona serii będzie zdecydowanie jej najdłuższą, co świadczy o wciąż niegasnącej popularności. Yannick, gdy dowiedział się, że najnowszy sezon będzie liczyć tak dużo odcinków, początkowo poczuł euforię, która szybko ustąpiła miejsca refleksji: „Jak, u licha, mam to zrobić? 24 odcinki to bardzo dużo. Kiedy zaczynaliśmy, nie miało to znaczenia. Możesz nie spać całą noc, zacząć o 6 rano w poniedziałek, skończyć o 6 rano w sobotę i nie jest to nic wielkiego. Teraz jest już trochę inaczej”.

Jednak ani twórcy, ani aktorzy nie zwalniają tempa. Już na początku nowego sezonu detektyw Murdoch otrzyma wiadomość o tym, że został ojcem, a matką jego syna jest Anna Fulford. Dodatkowo życiu kobiety i dziecka zagraża niebezpieczeństwo ze strony syndykatu Black Hand. Julia Ogden, działając pod przykrywką, będzie wspierać Murdocha w rozwiązaniu trudnego dochodzenia prowadzonego w zakładzie poprawczym dla kobiet. Jednak gdy wróci do szpitala, by pomóc cierpiącej kobiecie, spotka się ze sprzeciwem i cenzurą, co może zaszkodzić jej karierze.

Crabtree padnie ofiarą porwania przez dwie szalone siostry i pod groźbą wyrządzenia krzywdy Effie Newsome (Clare McConnell) będzie zmuszony do małżeństwa. Po tym traumatycznym wydarzeniu Crabtree będzie zmagać się z ciągłym uczuciem niepokoju i zacznie na poważnie rozważać porzucenie praktyki prawniczej. W życiu Higginsa i Ruth (Siobhan Murphy) pojawi się córeczka Jordan, a rodzicielstwo stanie się dla nich zaskakującą przyjemnością. Ruth okaże się być zazdrosna o bogactwo swojej szwagierki Lucindy, co wyjdzie na jaw podczas przyjęcia w domu Ruperta. Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy Lucinda zostanie porwana przez uzbrojonych bandytów.

W 15. sezonie możemy spodziewać się licznych zaskakujących zwrotów akcji. Ktoś będzie grozić śmiercią doktorowi Zygmuntowi Freudowi, który przyjedzie do Toronto na wykład. W serialu gościnnie pojawią się takie gwiazdy jak: Colin Mochrie w roli prywatnego detektywa , który zmienił się w psychopatycznego mordercę Ralpha Fellowsa; Peter Stebbings w roli pomysłowego przedsiębiorcy Jamesa Pendricka, a także Peter Keleghan jako nieustraszony szpieg Terrence Myers. W jednym z odcinków widzowie będą również mieli okazję zobaczyć występ trenera mistrzów Toronto Raptors, Nicka Nurse'a.

