"Detektyw Murdoch 2", odcinek 12. Detektyw albo zaangażuje się w poważny związek, albo ich znajomość się skończy [STRESZCZENIE ODCINKA]

Lata 90. XIX w.: William Murdoch sięga po nowatorskie techniki kryminologiczne, takie jak badanie odcisków palców i traseologia, aby wyjaśniać najbardziej makabryczne morderstwa i chwytać przestępców. Co wydarzy się w dwunastym odcinku drugiego sezonu kultowego serialu kryminalnego?

Mieszkańców Toronto paraliżuje plotka o grasującym wilkołaku. Pierwszą ofiarą bestii padł bankier i jego dwa psy, którzy zostali zagryzieni na śmierć podczas pełni księżyca. Wkrótce dochodzi do kolejnych tragedii. Podczas śledztwa Murdoch dowiaduje się, że wszyscy zabici znali się nawzajem. Brali też ostatnio udział w wyprawie myśliwskiej. Władze zwracają się o pomoc do Jimmy'ego McLeoda (Nathaniel Arcand), indiańskiego tropiciela. Chłopak chciałby pracować w policji, ale nie może zrealizować tego marzenia z powodu rasistowskich uprzedzeń. Tymczasem przyjaciółka Williama, Enid, podejrzewa, że jego uczucia do Julii ciągle są żywe, dlatego stawia mu ultimatum. Detektyw albo zaangażuje się w poważny związek z nią, albo ich znajomość jest skończona.

O serialu

Oparty na powieściach Maureen Jennings serial miał swoją premierę 20 stycznia 2008 roku na kanadyjskim kanale Citytv. Jego debiut poprzedziły trzy programy telewizyjne, w których w postać Murdocha wcielił się Peter Outerbridge. Sam serial liczy obecnie 15 sezonów, 229 odcinków i został wyemitowany w ponad 100 krajach.

Więcej ciekawych informacji o serialu znajdziesz w tym artykule:

5 rzeczy, których nie wiecie o hitowym serialu Epic Drama! Nowy sezon nadchodzi!Zobacz więcej