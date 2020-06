"Detektyw Murdoch" sezon 8. odcinek 11. Murdoch i Crabtree badają sprawę zabójstwa geodety. Co ich czeka w Ontario?

Murdoch i Crabtree w 11. odcinku 8. sezonu będą badali sprawę zabójstwa pewnego geodety. Aby odkryć prawdę udadzą się do Ontario. Co ich tam czeka? Premiera kolejnego odcinka serialu "Detektyw Murdoch" w Boże Ciało, 11 czerwca na kanale Epic Drama.

"Detektyw Murdoch" sezon 8. odcinek 11. w czwartek, 11.06.2020 o godz. 20:30 na Epic Drama! - sprawdź program tv

Na początku nowej serii Murdoch i jego koledzy zajmują się następstwami brutalnego pobicia inspektora Brackenreida przez okrutnych braci O'Shea, po jego dochodzeniu w sprawie doniesień o chuligańskich wybrykach na nabrzeżu. Te rejony w dalszym ciągu są niebezpieczne - gangi walczą tam o władzę, wymuszają haracze i mordują miejscowych kupców. Mimo długo oczekiwanych zaręczyn Murdocha i dr Ogden ich plany dotyczące ślubu muszą zostać odłożone na później — okazuje się, że są pilniejsze sprawy.

Tymczasem dr Ogden i dr Grace łączą siły z Margaret Haile i grupą sufrażystek w dążeniu do walki o prawa wyborcze kobiet — i trafiają do więzienia. Bronić ich będzie Clara Brett Martin, pierwsza kobieta-prawnik w całym Imperium Brytyjskim! W jednym z kolejnych zawiłych dochodzeń w tej serii Murdoch łączy siły z legendarnym prawnikiem Batem Mastersonem w pogoni za osławionymi bandytami — Butchem Cassidym i Sundance Kidem. Odkrywa także, że stał się obiektem adoracji grupy wielbicieli detektywów...

W 11. odcinku 8. sezonu Murdoch i Crabtree udadzą się do północnego Ontario, aby zbadać sprawę zabójstwa pewnego geodety. Co ich tam czeka? Odpowiedź na to pytanie już 11 czerwca, o godzinie 20:30 na kanale Epic Drama.