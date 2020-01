"Devs". Ambitny serial science-fiction dostał swój zwiastun! Kiedy premiera online?

Już na wiosnę do sieci trafi serial "Devs", który opowiada o pracownicy firmy informatycznej rozwiązującej zagadkę zaginięcia swojego partnera. Zobacz oficjalny zwiastun serialu!

Hulu to amerykański serwis streamingowy należący do The Walt Disney Company. Wśród produkcji oryginalnych znajdziemy m.in. takie seriale jak "Opowieść podręcznej", "Paragraf 22" i "Castle Rock". Czy "Devs" osiągnie podobny sukces?

Hugh Laurie w nowym serialu komediowym HBO! Co wydarzy się w 1. odcinku? Zobacz zwiastun!Zobacz więcej

Serial "Devs" opowiada historię Lily Chan (Sonoya Mizuno), która pracuje jako inżynier w firmie komputerowej. Dziewczyna chce rozwiązać zagadkę zaginięcia swojego partnera. W tym celu musi zinfiltrować tajny departament korporacji, Devs, który zarządzany jest przez tajemniczego geniusza, Foresta (Nick Offerman). W sieci pojawił się już oficjalny zwiastun serialu.

"Devs" serial - oficjalny zwiastun

Reżyserem, scenarzystą, oraz producentem wykonawczym projektu jest Alex Garland, który pracował wcześniej przy takich hitach jak "Ex Machina", "Anihilacja" czy "28 dni później". W obsadzie oprócz Mizuno i Offermana znaleźli się także Jin Ha, Alison Pill, Zach Grenier, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson i Karl Glusman. Serial będzie liczył 8 odcinków.

Serial pojawi się na platformie Hulu już 5 marca 2020 roku. Na razie nie wiadomo, czy zostanie kupiony przez któryś z polskich serwisów.

Najlepsze seriale według gwiazd: