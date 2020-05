"Diabli nadali". Aktor Jerry Stiller nie żyje. Ojciec Bena Stillera miał 92 lata

Jerry Stiller - amerykański aktor i komik nie żyje. Miał 92 lata. Widzowie zapamiętają go m.in. z ról w serialach "Kroniki Seinfelda" i "Diabli nadali". Prywatnie był ojcem aktora, Bena Stillera.

Ben Stiller poinformował o śmierci swojego ojca - także aktora i komika - Jerry'ego Stillera. Do śmierci doszło z przyczyn naturalnych. "Był wspaniałym tatą, dziadkiem oraz najbardziej oddanym mężem dla Anne, z którą spędził 62 lata. Będzie nam ciebie brakować. Kocham cię, Tato" – napisał Ben Stiller.

Jerry Stiller urodził się 8 czerwca 1927 roku w Nowym Jorku. W latach 60. i 70. XX wieku występował ze swoją żoną Anne Meara w duecie komediowym "Stiller and Meara". Poznali się w 1953 roku w biurze agenta teatralnego, a rok później pobrali się.

W 1975 roku Jerry Stiller wystąpił w hitowym przedstawieniu "The Ritz" na Broadwayu. Na swoim koncie miał nominację do nagrody Emmy za rolę Franka Costanzy w serialu "Kroniki Seinfelda". Polscy widzowie kojarzą go też z roli Arthura Spoonera w serialu komediowym "Diabli nadali". Grał w nim od pierwszego do ostatniego odcinka w latach 1998–2007.

Źródło: Cover Video/x-news