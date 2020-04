"Dickinson". Hailee Steinfeld gwiazdą serialu Apple TV+. Seksowna aktorka podbija Hollywood! Gdzie obejrzeć serial "Dickinson" za darmo?

Hailee Steinfeld wyrasta na pierwszoligową gwiazdę i robi coraz bardziej oszałamiającą karierę. Obecnie można podziwiając ją w roli Emily Dickinson w serialu Apple TV+ pt. "Dickinson". Sprawdźcie, kim jest Hailee Steinfeld i gdzie jeszcze zagrała!

Hailee Steinfeld urodziła się 11 grudnia 1996 roku w Los Angeles. Jest córką Cheri i Petera Steinfeldów, projektantki wnętrz i trenera fitness. Ma starszego brata Griffina. Hailee Steinfeld swoją aktorską karierę rozpoczęła już jako dziecko; po raz pierwszy przed kamerą pojawiła się mając 8 lat! Początkowo Steinfeld grała w serialach ("Back to You", "Summer Camp", "Sons of Tucson") czy filmach krótkometrażowych, jednak prawdziwy przełom przyszedł w 2010 roku, gdy młodziutka aktorka zagrała w filmie braci Coenów pt. "Prawdziwe męstwo". Ta rola przyniosła jej nie tylko kolejne propozycje, ale przede wszystkim nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej!

I się zaczęło... Kolejne propozycje aktorskie sypały się jak z rękawa. W 2013 roku Hailee zagrała m.in. w filmach "Zacznijmy od nowa", "Gra Endera" oraz "Romeo i Julia". W kolejnych latach przyszedł czas na "72 godziny" (2014), "Pitch Perfect 2" (2015) czy świetną "Gorzką siedemnastkę" (2016), która zdobyła ogromne uznanie krytyków. Rok 2018 przyniósł Hailee Steinfeld główną rolę w filmie "Bumblebee", a ostatnio aktorka pojawiła się w małej roli w nowych "Aniołkach Charliego".

Hailee Steinfeld równolegle rozwija swoją karierę jako wokalistka. Jeszcze w 2015 roku wydała epkę "Haiz", a później listy przebojów podbiły jej kolejne single "Starving", "Most Girls", "Capital Letters", "Wrong Direction" czy ostatnio "I Love You's".

SERIAL "DICKINSON" ONLINE ZA DARMO

Platforma Apple TV+ postanowiła, z powodu pandemii koronawirusa, udostępnić w sieci za darmo część swoich produkcji. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta oferta, ale obecnie wystarczy zarejestrować konto na platformie Apple TV+ i za darmo można obejrzeć produkcje:

- "Servant"

- "For All Mankind"

- "Little America"

- "Dickinson"

- "Królowa słoni"

- "Autor-widmo"

- "Helpsters"

- "Snoopy w kosmosie"

Jest jednak jeden haczyk. Jak informuje serwis upflix.pl, oferta jest ważna jedynie na następujących sprzętach: iPhone, iPad, Mac, Apple TV, iPod Touch, telewizory LG lub Samsung z aplikacją Apple TV+, Roku lub Amazon Fire TV. Osoby korzystające z przeglądarek z Windows niestety nie mogą skorzystać z promocji.

"DICKINSON" - O CZYM JEST SERIAL?

Hailee Steinfeld gra rolę Emily Dickinson. Poetki. Córki. Buntowniczki. Dorastająca Emily jest zdeterminowana, by zostać najlepszą poetką na świecie.

