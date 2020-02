"Die Hart". John Travolta dołączył do obsady serialu, w którym Kevin Hart gra samego siebie

Trwa inwazja serialowych projektów platformy streamingowej Quibi, która debiutuje na rynku 6 kwietnia tego roku. Jedną z jej propozycji będzie serial "Die Hart", w którym główną rolę zagra Kevin Hart. Partnerować mu będzie John Travolta, który poprzednio wcielał się w postać prawnika Roberta Shapiro w serialu "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona".

John Travolta i Kevin Hart w serialu "Die Hart"

Fabuła serialu "Die Hart" zapowiada się co najmniej intrygująco. Kevin Hart wcieli się w nim w fikcyjną wersję samego siebie - aktora znudzonego tym, że został zaszufladkowany i dostaje tylko role pomocników głównych bohaterów w komediach. W końcu w jego karierze pojawia się wymarzony przełom. Aktor otrzymuje propozycję zagrania głównej roli herosa w filmie sensacyjnym. Jest tylko jeden haczyk. Wcześniej musi odbyć trening w szkole kształcącej przyszłe gwiazdy kina akcji. Jej założycielem i wykładowcą jest zwariowany trener, którego zagra John Travolta. Bohater przejdzie prawdziwą szkołę filmowego życia, a także zostanie zmuszony do rywalizacji z innym, nieokrzesanym uczniem. Aby osiągnąć wymarzony cel, będzie musiał stawić czoła wszystkim swoim lękom w kolejnych wymyślnych scenach akcji przygotowanych przez nauczyciela.

Jim Carrey powraca jako Pan Pickles w serialu Showtime! Kiedy premiera w HBO GO?Zobacz więcej

Fabuła serialu została zainspirowana sekwencją rozpoczynającą komediowy występ na żywo Harta, zarejestrowany w postaci programu "Kevin Hart: What Now?", który można zobaczyć na Netflixie. Zdjęcia do "Die Hart" mają rozpocząć się w lutym. Scenariusz do serialu napisali Tipper Clancy i Derek Kolstad, a wyreżyseruje go Eric Appel. Tytuł serialu nawiązuje do jednego z najbardziej znanych filmów akcji - "Die Hard" z Bruce'em Willisem (w Polsce znany jako "Szklana pułapka"). To nie pierwszy przygotowywany projekt, którego fabuła opiera się na koncepcji aktora grającego samego siebie. 19 marca 2021 roku będzie miał premierę film "The Unbearable Weight of Massive Talent", w którym Nicolas Cage wcieli się w rolę Nicolasa Cage'a.

"Die Hart" to jedna z wielu produkcji, które mają pojawić się na platformie Quibi. Będzie to serwis przeznaczony dla użytkowników telefonów komórkowych. Odcinki dostępnych tam seriali nie będą dłuższe niż 10 minut. Będzie je można oglądać zarówno w poziomie, jak i w pionie. (PAP Life)

Szczegóły na temat daty premiery nowych odcinków! Kiedy powróci Baby Yoda?Zobacz więcej

Źródło: Cover Video/x-news