"Disco polo - 25 lat później". Marcin Miller ostro o współczesnym disco polo: "Teraz NIE MA czegoś takiego!"

Mówi się, że disco polo przeżywa obecnie odrodzenie. Jednym z czołowych reprezentantów popularnego w latach 90. XX wieku gatunku muzycznego jest Marcin Miller - lider zespołu Boys. Co sądzi o współczesnym disco polo?

Marcin Miller ostro o współczesnym disco polo

Disco polo to gatunek muzyczny, który w Polsce cieszył się dużą popularnością w latach 90. XX wieku. To wtedy na szczytach list przebojów były piosenki takich zespołów jak Bayer Full, Akcent i Boys. Na imprezach śpiewało się "Jesteś szalona" Boysów i "Bierz, co chcesz" Shazzy. Później zainteresowanie tego typu muzyką spadło.

Po kilkunastoletniej przerwie, disco polo wróciło do łask. Powrócili znani już wykonawcy, pojawili się także nowi przedstawiciele nurtu. Frontman zespołu Boys, Marcin Miller nie ukrywa jednak swojego krytycznego stosunku do współczesnego disco polo.

- Mam już swoje lata, jestem - nazwijmy to - prekursorem muzyki disco polo, więc mogę wszystko powiedzieć, a ci, którzy mnie znają wiedzą, że mówię szczerze. To, co w głowie, to na języku. Zatem mówię otwarcie, że teraz nie ma disco polo. Teraz to jest taka ucieczka w stylu dance - ocenia Miller. Co jeszcze nam powiedział? Zobacz wideo!

