"Disco polo - 25 lat później". Marcin Miller prosi Zenka Martyniuka, aby byl gościem w jego programie! Uda się?

Marcin Miller jest jednym z prowadzących program "Disco polo - 25 lat później", który pojawił się w wiosennej ramówce Telewizji Polsat. Za naszym pośrednictwem zwrócił się do Zenka Martyniuka, aby zgodził się być jego gościem!

"Disco polo - 25 lat później" w soboty o godz. 10:35 w Polsacie! - sprawdź program tv

Któż z nas nie zna hitów "Jesteś szalona" czy "Niech żyje wolność"? Nawet jeśli nie każdy się przyznaje, słowa refrenów tych utworów niemal każdy byłby w stanie zarecytować, jeśli nie wyśpiewać. Autor tych przebojów - Marcin Miller z zespołu Boys - prowadzi teraz nowy program w Polsacie, w którym przypominane są lata największej świetności muzyki disco polo.

Marcin Miller z zespołu Boys nie chce już śpiewać "Jesteś szalona"?!Zobacz więcej

"Disco poplo - 25 lat później" prezentuje rynek muzyczny disco polo i zmiany, które zaszły na nim przez ostatnie dwadzieścia pięć lat. Prowadzący przeprowadzają wywiady z najpopularniejszymi artystami i zespołami odnoszącymi sukcesy w latach 90. XX wieku oraz z wykonawcami młodego pokolenia, zdobywającymi coraz większą popularność. Widzowie zobaczą archiwalne materiały z koncertów, reportaże z imprez i wydarzeń muzycznych, a także hity disco w ciekawych aranżacjach. Zaprezentują się również artyści, którzy już nie zajmują się muzyką disco polo.

Wywiadami z gośćmi - gwiazdami disco polo - zajmuje się właśnie Marcin Miller. Kogo zatem zobaczymy w programie? - Nie możemy tutaj pominąć Sławka Świerzyńskiego i jego zespołu Bayer Full, zespołu Weekend... no, staramy się o zespół Akcent, ale jest ciężko - wskazuje Miller. Lider zespołu Boys za naszym pośrednictwem postanowił zaapelować do Zenka Martyniuka, aby został gościem w jego programie. Co jeszcze nam powiedział? Zobacz wideo!

Marcin Miller o Zenku Martyniuku: To ludzie decydują o tym, kto jest dobry, a kto nieZobacz więcej