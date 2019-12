Dlaczego Netflix skasował "The OA"? TOP 8 seriali, którymi możecie wypełnić pustkę!

Serial "The OA" został skasowany po dwóch z planowanych pięciu sezonów. Dlaczego Netflix zdecydował się na taki ruch? Czy jest jakaś szansa, że serial jeszcze powróci? Pewności nie ma, ale w galerii znajdziesz nasze TOP 8 seriali, którymi możesz wypełnić pustkę po "The OA"!

"The OA" to jeden z najdziwniejszych seriali ostatnich lat. W produkcji Netflixa z 2016 roku śledzimy losy Prairie Johnson, młodej kobiety, która wraca niespodziewanie do domu po siedmiu latach od zaginięcia. Po powrocie nazywa siebie The OA, widzi, choć przed zaginięciem była niewidoma. Dziewczyna nie zdradza jednak najbliższym, co ją spotkało, tylko rekrutuje grupę pięciu osób do tajnej misji polegającej na ratowaniu innych zaginionych osób.

Najlepsze seriale fantasy! Co warto obejrzeć?Zobacz więcej

Dla wielu widzów odkrywanie tej szalonej historii na przestrzeni dwóch sezonów było czymś niesamowitym. Niestety, serial "The OA" został w 2019 roku niespodziewanie skasowany po dwóch z planowanych pięciu sezonów.

Dlaczego Netflix skasował "The OA"?

Cindy Holland, wiceszefowa Netflixa ds. treści oryginalnych tak tłumaczyła tę decyzję:

Jesteśmy niesamowicie dumni z 16 hipnotyzujących odcinków "The OA" oraz wdzięczni Brit i Zalowi za to, że podzielili się swoją zuchwałą wizją i zrealizowali ją z niesamowitym kunsztem. Nie możemy się doczekać ponownej współpracy z nimi w przyszłości, w tym, a może też w wielu innych wymiarach – czytamy w oświadczeniu Holland.

Dziennikarze serwisu Deadline przeanalizowali poczynania Netflixa i zauważyli, że ok. 80% seriali po premierze 1. sezonu dostaje zamówienie na kolejne odcinki. Problemy zaczynają się przy kolejnych sezonach. Netflix dokładnie analizuje oglądalność danej produkcji, po czym decyduje, czy jest sens w nią dalej inwestować. To dlatego większość oryginalnych programów Netflixa trwa dwa lub maksymalnie trzy sezony. Niektórzy fani "The OA" uważają jednak, że skasowanie serialu ma związek z wydarzeniami z finału 2. sezonu i jest elementem działań Netflixa wokół promocji 3. sezonu! Pewności mieć jednak nie można.

Najlepsze seriale dostępne na Netflix! Co warto obejrzeć?Zobacz więcej

Seriale podobne do "The OA" - co warto obejrzeć?

Dla fanów serialu "The OA" przygotowaliśmy pewne lekarstwo na rany po skasowaniu ich ulubionej produkcji. W galerii znajdziesz TOP 8 seriali, którymi możesz wypełnić lukę po "The OA"! Sprawdź, co w tym klimacie warto obejrzeć.

TOP5 seriali Netfliksa