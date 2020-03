"Dni naszego życia". John Callahan nie żyje. Aktor miał 66 lat. Czy jego śmierć miała związek z koronawirusem?

John Callahan nie żyje. Aktor z kultowej telenoweli "Dni naszego życia" miał 66 lat. Rzecznik Callahana wyjaśnia, czy jego śmierć miała związek z koronawirusem.

John Callahan z "Dni naszego życia" nie żyje

John Callahan w miniony piątek (27.03) trafił do szpitala. Aktor przebywał w swoim domu w Kalifornii, kiedy doznał rozległego udaru. Po przewiezieniu do szpitala został podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Niestety nie udało się go uratować. John Callahan miał 66 lat. Rzecznik aktora wyjaśnił, że jego śmierć nie miała związku z koronawirusem.

John Clarke nie żyje. Gwiazdor kultowej amerykańskiej telenoweli miał 88 latZobacz więcej

John Callahan zagrał w ponad 30 filmach i serialach. Najbardziej znany jest z oper mydlanych "Dni naszego życia" i "Wszystkie moje dzieci". Wystąpił także w "Dowodach zbrodni", "Gotowych na wszystko" i "Napisała: Morderstwo".

John Callahan był dwukrotnie żonaty. Drugie małżeństwo z Evą LaRue zakończyło się w 2004 roku. Para ma 18-letnią córkę. Eva LaRue pożegnała byłego męża wzruszającymi słowami.

Był moim największym przyjacielem, współpartnerem i niesamowitym ojcem dla Kai. Jego brak pozostawi na zawsze dziurę w naszych sercach. Słowa nie są w stanie wyrazić naszego szoku i wyniszczenia, jakie odczuwamy w tym momencie

Pożegnanie Witolda Pyrkosza w Kulisach serialu "M jak miłość"