Doda na łonie natury pokazuje ciało i przyznaje, że ma formę życia! Nie wszyscy są zachwyceni

Doda wybrała się na łono natury i korzysta ze znakomitej majowej pogody. Pokazując się w skąpym stroju kąpielowym przyznała, że ma formę życia. Nie wszyscy jednak są zachwyceni jej obecnym wyglądem.

Doda pokazuje wyrzeźbione ciało

Wygląd Dody to od lat temat, który wzbudza wiele emocji. Wokalistka nigdy nie ukrywała, że jest zadowolona z tego, jak wygląda, a teraz dodatkowo zdradziła, że trzyma się restrykcyjnej diety i dużo ćwiczy. To daje efekty, co widać na najnowszych zdjęciach Dody.

Doda opublikowała w mediach społecznościowych fotografię, na której jest w skąpym stroju, uwypuklającym największe atuty jej figury. Podpisała ją w następujący sposób:

Forma życia

Popularna wokalistka jest zachwycona swoim obecnym wyglądem i część jej fanów podziela ten zachwyt. Stwierdzają, że jej ciało jest idealne, a ona sama staje się inspiracją do pracy nad swoim wyglądem. Pojawiają się jednak także komentarze wskazujące, że Doda przesadziła z ćwiczeniami i brakuje jej kobiecych kształtów. Niektórym przeszkadza również to, że do ciała Dody nie pasują sztuczne piersi. Najważniejsze jest jednak to, że sama wokalistka świetnie czuje się sama ze sobą.

