Doda zmieniła się podczas kwarantanny. "Trochę zszedł mi botoks"

Doda szczerze wyznała w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem, że podczas kwarantanny zszedł jej botoks. Dziennikarz ze śmiechem przyznał, że doskonale ją rozumie.

Doda bez botoksu

Od kliku tygodni większość z nas siedzi w domu, a wszyscy nie mamy dostępu do usług salonów piękności. Doda to jedna z gwiazd, która szczerze przyznaje się do korzystania z medycyny estetycznej. Ostatnio artystka udzieliła wywiadu Krzysztofowi Ibiszowi. Doda wyznała, że od jakiegoś czasu odmawiała dziennikarzom, bo "wygląda fatalnie".

Wymigiwałam się brakiem rzęs i tym, że wyglądam tragicznie. Ale uznałam, że nie będzie lepiej.

Doda wyjątek zrobiła dla Krzysztofa Ibisza przez starą znajomość. Dziennikarz natomiast skomplementował wygląd artystki, co ta szczerze skomentowała.

Myślisz? Bo mi trochę botoks zszedł.

Co więcej Krzysztof Ibisz dodał, że doskonale rozumie Dodę.