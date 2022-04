"Doktor Quinn". Joe Lando zachwycał jako Sully. Jak dzisiaj wygląda przystojniak z kultowego serialu?

Joe Lando to dla wielu widzów przede wszystkim Sully z serialu "Doktor Quinn". To właśnie ta rola przyniosła mu ogromną sławę. Fanki tej produkcji były nim zauroczone. Aktor niedawno skończył 60 lat i wciąż zachwyca formą! Zobaczcie!

Serial "Doktor Quinn" przed wieloma laty cieszył się sporą oglądalnością. Pierwszy jego odcinek został wyemitowany 30 lat temu. Widzowie od razu wkręcili się w losy Jane Seymour. Duża część kobiet oglądała wszystkie odcinki jednak nie ze względu na główną bohaterkę, lecz przystojnego Byrona Sully. Wcielający się w tę postać Joe Lando był obiektem westchnień wielu fanek. Chociaż rola w "Doktor Quinn" nie była jego debiutem, to na pewno dzięki niej kariera Lando nabrała tempa. Teraz aktor ma 60 lat. Czy bardzo zmienił się od czasu, kiedy kręcono ten serial?

"Doktor Quinn". Jak dzisiaj wygląda Joe Lando?

Joe Lando po wielkim sukcesie serialu "Doktor Quinn" wcielił się w wiele innych ról. Żadna z nich nie była jednak tak znacząca, jak Sully. Niedawno aktor skończył 60 lat. Chociaż Joe Lando nie jest aktywny w mediach społecznościowych, to wiemy, jak aktualnie wygląda. Chętnie pozuje do zdjęć, które później publikują jego znajomi. Jane Seymour, czyli serialowa Dr Quinn, często dzieli się relacjami ze spotkań ze swoim kolegą z planu. Widać więc, że obydwoje wciąż mają ze sobą kontakt. Poznali się podczas zdjęć do tej produkcji i łączyło ich coś więcej, niż zwykła znajomość. Chociaż ich romans nie przetrwał długo, to teraz są bliskimi przyjaciółmi. To właśnie na Instagramie Jane znajdziemy wiele zdjęć z serialowym Byronem. Niedawno aktorka opublikowała koleją fotografią. Chociaż po twarzy Joe Lando widać ząb czasu, to jednak wciąż jest przystojnym mężczyzną.

Więcej aktualnych zdjęć aktora oraz tych z serialu "Dr Quinn" znajdziecie w naszej galerii!

