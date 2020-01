"Dolly Parton Challenge". Aneta Zając, Filip Chajzer i Joanna Koroniewska publikują swoje zdjęcia z... Tindera!

Wyzwanie Dolly Parton opanowało sieć! Do zabawy przyłączyło się wiele polskich gwiazd, m.in. Aneta Zając, Filip Chajzer i Joanna Koroniewska. Wszyscy oni publikują swoje zdjęcia z czterech portali społecznościowych, w tym z... Tindera!

Dolly Parton Challenge wśród polskich gwiazd

"Dolly Parton Challenge" to nowa zabawna w sieci, która polega na zestawieniu ze sobą czterech zdjęć jednej osoby, które można by opublikować na czterech różnych portalach społecznościowych. Pokazuje to, jak Internet może wykreować wizerunek człowieka, w zależności od kontekstu.

Jak gwiazdy zmieniły się przez 10 lat? Kto jest nie do poznania?Zobacz więcej

W zestawianych zdjęciach pojawia się oblicze "zawodowe", dla przyjaciół, nieznajomych oraz potencjalnych partnerów. Wszystko zapoczątkowała 74-letnia gwiazdy muzyki country, Dolly Parton. "Znajdź sobie kobietę, która potrafi to wszystko" - napisała przy zdjęciu, które zapoczątkowało internetowy "viral".

Zabawa wciągnęła wielu użytkowników portali społecznościowych, w tym polskie i zagraniczne gwiazdy. Swoje zdjęcia pokazali m.in, Aneta Zając, Filip Chajzer, Krzysztof Ibisz, Małgorzata Kożuchowska, Barbara Kurdej-Szatan i Ada Fijał. Kiedy swoją wersję #DollyPartonChallenge opublikowała Joanna Koroniewska, jej partner - Maciej Dowbor - skomentował żartobliwie: "Zaraz zaraz... Wszystko fajnie, ale od kiedy Ty masz Tindera?!".

Marta Manowska na wakacjach w Azji. Jej zdjęcia zapierają dech w piersiach!Zobacz więcej

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news