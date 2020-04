"Dom z papieru 4". Tragiczna śmierć bohaterki wstrząsnęła widzami. Niektórzy liczą, że wróci w 5. sezonie

Siłą serialu "Dom z papieru" są z pewnością zaskakujące zwroty akcji, po których widzowie długo nie mogą się pozbierać. Tak było, chociażby w przypadku śmierci Berlina (Pedro Alonso) w 2. sezonie "La Casa de Papel", która odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych.

Wykorzystali to twórcy serialu, którzy postanowili dalej opowiadać jego historię, choć już w formie retrospekcji. Berlin pozostał dzięki temu integralną częścią serialu i pomysłodawcą kolejnego wielkiego napadu.

W 4. sezonie "Domu z papieru" zginęła za to Nairobi (Alba Flores). Hiszpańska aktorka zjednała sobie ogromną sympatię widzów, którzy nadal nie mogą pogodzić się z jej odejściem z serialu. Część z nich wierzy, że "szefowa" powróci w nowych odcinkach "La Casa de Papel".

To była jedna z moich ulubionych postaci. Wprowadzała taki "luz, swobodę" w to co się tam działo. Wydaje mi się, że mimo twardego charakteru była takim "promyczkiem" i wprowadzała pozytywną atmosferę nawet w beznadziejnych sytuacjach. Definitywnie będzie mi jej brakować