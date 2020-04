"Dom z papieru 4". Ulubiona pieśń Jana Pawła II w serialu Netfliksa! Kto i dlaczego śpiewa "Barkę"? [SPOILER]

"Polski" akcent w 4. sezonie serialu "Dom z papieru"! Jeden z bohaterów zaintonuje "Barkę", ulubioną pieśń papieża Jana Pawła II! Dlaczego to zrobi? Uwaga, spoilery!

Na Netfliksie pojawił się już 4. sezon serialu "Dom z papieru"! Ekipa Profesora (Álvaro Morte) jest zamknięta w Banku Hiszpanii i robi wszystko, aby wyciągnąć stamtąd hiszpańskie zapasy złota! Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem?

W jednym z odcinków nowego sezonu Nairobi (Alba Flores) będzie zakładniczką jednego z policjantów, Gandii (José Manuel Poga). Mężczyzna zostanie otoczony przez włamywaczy. Nie podda się jednak łatwo... Aby zlokalizować przeciwników, każe im śpiewać... hiszpańską wersję pieśni "Barka", jednego z ulubionych utworów Jana Pawła II!

"Barka" (hiszp. "Pescador de hombres") to hiszpańska pieśń religijna, do której muzykę i słowa napisał w latach 70. jeden z tamtejszych księży. Została ona szybko przetłumaczona na język polski. Bardzo lubił ją papież Jan Paweł II, dlatego też pieśń ta bardzo często była śpiewana w trakcie jego pielgrzymek do Polski.

Czy ekipa Profesora zdoła ocalić Nairobi? Jak zakończy się skok? Cały 4. sezon serialu "Dom z papieru" jest już dostępny na Netfliksie!

